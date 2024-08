“แสนสิริ” เปิดความสำเร็จ “SANSIRI ALPHA INTERNSHIP”ส่งต่อ DNA กล้าคิด กล้าทำ ไร้ขีดจำกัดการพัฒนาตัวเอง

แสนสิริเปิดเวที Sansiri Alpha Pitching Day ในหัวข้อ "Moving Forward: Innovation and Opportunities in Real Estate Industries"

No.1 แบรนด์อสังหาฯ หนึ่งในองค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด สะท้อนจากรางวัลใหญ่แห่งปี QGEN Thailand Most Attractive Companies 2024 ที่แสนสิริได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 55 บริษัทที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด พร้อมส่งต่อความสำเร็จกับ “SANSIRI ALPHA INTERNSHIP PROGRAM” เวทีสำหรับ New Generation ที่สนับสนุนให้ทุกคน กล้าคิด กล้าทำ กล้าพัฒนาตัวเองแบบไร้ขีดจำกัด เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จของตัวเอง โดยมีน้องๆ นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกว่า 1,500 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือก 58 คน จากหลากหลายมหาวิทยาลัย อาทิ University College London, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในบรรยากาศการทำงานสไตล์แสนสิริ เป็นความรู้ที่ทรงคุณค่า และหาไม่ได้จากที่ไหนอย่างแน่นอนโดยความพิเศษสำหรับโครงการนักศึกษาฝึกงานในปีนี้ให้น้องๆทุกคนได้ระเบิดพลังไอเดียอย่างสร้างสรรค์ โดยบรรยากาศในงานต้องบอกว่าเข้มข้นและน่าติดตามที่สุด ซึ่งโครงการที่ชนะเลิศในปีนี้มาจากน้องๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโปรเจค Sansiri Green Coin ที่ล้ำสมัย ยกระดับ 80,000 ครัวเรือน ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Net Zero ! ถือเป็นเวทีที่ปลดปล่อยความสามารถของน้องๆ ได้อย่างมืออาชีพ พร้อมกันนี้น้องๆ ยังได้รับคำแนะนำจากพี่ๆ ผู้บริหารในสาขาอาชีพโดยตรง เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดความสามารถในอนาคตSANSIRI ALPHA INTERNSHIP PROGRAM เป็นหลักสูตรฝึกงานอย่างเข้มข้น และจัดอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 2 ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่อยากพัฒนาตนเองแบบไร้ขีดจำกัด กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีเป้าหมายและความฝันที่ชัดเจน มาประลองบนสนามจริงโดยนำความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับใช้กับการทำงานจริง ลงมือทำงานจริง พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในสไตล์แสนสิริได้อย่างสนุกสนานแบบคาดไม่ถึง สำหรับน้องๆ ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของแสนสิริและพร้อมลงสนามจริง ห้ามพลาดที่จะติดตามข้อมูลก่อนใครได้ที่เพจ Sansiri Careers.