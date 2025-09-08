Whoscall ผนึก พม. แจก 2 ล้านโค้ดพรีเมียม ชูฟีเจอร์เสียง “หนุ่ม กรรชัย” เตือนภัย

Whoscall ประกาศความร่วมมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยกระดับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง แจก 2 ล้านโค้ดพรีเมียม พร้อมดึงพันธมิตรเอกชนร่วมขยายเกราะป้องกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
สำหรับความร่วมมือนี้ Whoscall ได้มอบโค้ดสำหรับใช้งานแอปพลิเคชันเวอร์ชันพรีเมียมฟรีเป็นระยะเวลา 1 ปี (365 วัน) จำนวน 2,000,000 โค้ด ให้แก่กระทรวง พม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายในความดูแล เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ
พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด ‘การแจ้งเตือนด้วยเสียง (Voice Alert)’ ซึ่งได้เสียงของ "หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย" มาช่วยแจ้งเตือนเมื่อมีสายที่น่าสงสัยโทรเข้ามา เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
สถานการณ์ภัยออนไลน์น่าห่วง - พุ่งเป้าโจมตีกลุ่มเปราะบาง
ปัจจุบันสถานการณ์ภัยคุกคามออนไลน์ที่ทวีความรุนแรง โดยรายงานสถานการณ์ปี 2567 พบว่าคนไทยกว่า 36 ล้านคนได้รับผลกระทบจากการหลอกลวงออนไลน์ และมีผู้เสียหายมากถึง 18.37 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผู้สูงอายุ” ที่ตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นถึง 22%
ขณะที่ “คนพิการ” ก็เผชิญความเสี่ยงสูงเช่นกัน ดังกรณีคนพิการวัย 29 ปีที่ถูกหลอกให้โอนเงิน หรือหญิงพิการทางสมองที่ถูกหลอกจนหมดบัญชี สิ่งนี้สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างเครื่องมือป้องกันที่เข้าถึงและใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคน
นายกชศร ใจแจ่ม กรรมการผู้จัดการบริษัท โกโกลุก (ประเทศไทย) กล่าวว่า ความร่วมมือนี้สะท้อนความตั้งใจของเราในการนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ซึ่งภัยออนไลน์ไม่เพียงสร้างความเสียหายทางการเงิน แต่ยังกระทบต่อจิตใจและความเชื่อมั่นของผู้คน
“Whoscall ไม่ได้สร้างแค่แอปพลิเคชัน แต่เรากำลังสร้างเกราะป้องกันภัยดิจิทัลให้สังคมไทยอย่างแท้จริง”
สำหรับฟีเจอร์ “การแจ้งเตือนด้วยเสียง” (Voice Alert) ได้รับการตอบรับอย่างดี โดยในช่วงการใช้งานนำร่อง สามารถช่วยปกป้องผู้ใช้จากการรับสายที่น่าสงสัยไปแล้วกว่า 10 ล้านครั้ง
นอกจากความร่วมมือกับภาครัฐแล้ว Whoscall ยังได้ขยายความร่วมมือไปยังภาคเอกชนรายใหญ่อย่าง Flash Express, Grab และ Sansiri เพื่อผลักดันให้เทคโนโลยีความปลอดภัยเข้าถึงคนไทยในทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้ใช้งานทั่วไป พนักงานบริการ ไปจนถึงผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล เพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยจากมิจฉาชีพอย่างยั่งยืน