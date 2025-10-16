กสิกรไทยปล่อยกรีนโลนแสนสิริวงเงิน4พันล้าน-หนุน3คอนโดต้นแบบกรีนโปรเจ็กต์

ธนาคารกสิกรไทย-แสนสิริประกาศความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ สร้างกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero สนับสนุนสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือกรีนโลน ประเภท Pre-Finance มูลค่า 4,000 ล้านบาท สำหรับ 3 โครงการคอนโดมิเนียมของแสนสิริ ต้นแบบคอนโดมิเนียมมาตรฐานใหม่ ซึ่งแสนสิริเป็นบริษัทแรกของธนาคารกสิกรไทยที่ใช้เกณฑ์การประเมินสินเชื่อที่เข้มข้นสอดคล้องตาม Thailand Taxonomy และผ่านหลักเกณฑ์การประเมินสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือกรีนโลนจากธนาคารกสิกรไทย สู่ก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงบทบาท Bank of Sustainability ในการผลักดันให้คู่ค้ามุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
นางสาวขัตติยา อินทรวิขัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK) เปิดเผยว่า แสนสิริเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของกสิกรไทย และเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นการสร้างที่อยู่อาศัยและสังคมแห่งความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธนาคารกสิกรไทยในการเป็น Bank of Sustainability ที่มุ่งเน้นส่งเสริมโครงการเพื่อความยั่งยืน และเป็นกลไกที่ทรงพลังในการผลักดันให้ภาคอสังหาริมทรัพย์หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั่วโลกให้ความสำคัญในเรื่องนี้
ความร่วมมือครั้งนี้ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอสังหาริมทรัพย์ไทย ด้วยการใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นและสอดคล้องกับ Thailand Taxonomy โดยกำหนดให้ "ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพื้นที่อาคาร (Emission Intensity)" มีค่าสอดคล้องไปกับเส้นทางการลดคาร์บอนของประเทศไทยสำหรับภาคอาคาร โดยแสนสิริได้รับการรับรองค่า Emission Intensity จาก Bureau Veritas บริษัทผู้เชี่ยวชาญระดับสากลในการตรวจสอบและรับรองความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้ง 3 โครงการของแสนสิริตามมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรฐานที่สนับสนุนให้องค์กรมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งแสนสิริสามารถนำชุดมาตรฐานนี้ไปประยุกต์และปรับใช้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักในการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทั้ง 3 โครงการคอนโดมิเนียมของแสนสิริ ซึ่งประกอบไปด้วย พีทีวาย เรสซิเดนซ์ สาย 1 (PTY Residence Sai 1) พัทยา เดอะ สแตนดาร์ด เรสซิเด้นซ์ หัวหิน (The Standard Residences Hua Hin) และ ไวด์เด็น บาย แสนสิริ (WIDEN by Sansiri) นางลิ้นจี่ ที่ได้รับสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมจากธนาคารกสิกรไทยครั้งนี้ ได้นำแนวคิด “Sansiri Sustainable Design” มาใช้ในการออกแบบโดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยที่ผสมผสานความสุขอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาวะทางใจ ความสะดวกสบาย และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน แนวทางการพัฒนาเน้นการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับสภาพอากาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง