แสนสิริ ผนึก'ไทยเวย์'เจาะต่างชาติ 6 ประเทศ พรีเซลส์ขาย'Via 61'คอนโดหรูทองหล่อ

แสนสิริ มองท่องเที่ยวไตรมาส 4 บูม หนุนยอดขายตลาดอสังหาฯ ตลาดภูเก็ตมาแน่ พร้อม ผนึกแกร่ง‘ไทยเวย์ พร็อพเพอร์ตี้’ นำทัพเอเจนท์ขายโครงการ Via 61 ซุปเปอร์ไพร์มโลเคชั่น สุขุมวิท 61 ส่วนตัวเพียง 61 ยูนิต เริ่ม 10.9-50 ล้าน เดินหน้ารุกพรีเซลล์ขายพร้อมกัน 6 ประเทศในเอเชีย ได้แก่จีน-ไต้หวัน-เมียนมา-ฮ่องกง-สิงคโปร์-ไทย 28-29 ก.ย. นี้ ตอบโจทย์ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งเพื่ออยู่อาศัยเองและเพื่อการลงทุน ด้วย Rental Yield 5-6% ต่อปี วางเป้ากวาดยอดขายโครงการรวม 480 ล้านบาท

" เวลาเราขายลูกค้าต่างชาติ เราจะร่วมมือกับเอเจนท์ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นปรึกษาและดูแลเรื่องต่างๆให้กับลูกค้า ที่ต้องการมาซื้อโครงการคอนโดมิเนียมของแสนสิริ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา สัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าต่างชาติตลอดมาประมาณร้อยละ 15-20 และคาดว่าปีนี้จะสามารถทำได้ร้อยละ 18 ของยอดรายได้รวมแสนสิริ ปีนี้วางเป้าไว้ 8,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถทำได้แล้วเกือบแตะ 5,000 ล้านบาท "นายอุทัยกล่าว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI บริษัทอสังหาริมทรัพย์เบอร์ 1 เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดต่างชาติว่า ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยอดขายต่างชาติจะสัมพันธ์กับเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งเรามั่นใจในไตรมาส 4 ของปีนี้ ท่องเที่ยวจะดีขึ้น ท่องเที่ยวภูเก็ตก็ต้องมา และภาคอสังหาฯจะขายได้ดีประธานผู้บริหารฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจตลาดต่างประเทศ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แสนสิริ พร้อมเดินหน้ารุกตลาดต่างชาติอย่างต่อเนื่อง จึงได้ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจชั้นนำล่าสุด ‘ไทยเวย์พร็อพเพอร์ตี้’ (Thaiway Property) ในฐานะ Master Agent ตัวแทนขายหลักของโครงการ Via 61 โดยเตรียมนำเสนอขายโครงการให้กับกลุ่มลูกค้าในเอเชีย พร้อมกันทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน-เมียนมา-ไต้หวัน-ฮ่องกง-สิงคโปร์ และไทย ซึ่งนับว่าเป็นการเปิดตลาดอย่างยิ่งใหญ่ของแสนสิริในกลุ่มลูกค้าต่างชาติในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเรามั่นใจสร้างยอดขายรวมโครงการได้ตามเป้าที่วางไว้ที่ 480 ล้านบาท"เราเล็งเห็นถึงแนวโน้มสัญญาณบวกของดีมานด์ลูกค้าชาวต่างชาติเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ สนใจซื้อที่อยู่อาศัยในไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งกลุ่มเรียลดีมานด์ที่ซื้อเพื่ออยู่เอง จากการพำนักและประกอบธุรกิจในไทย หรือมองหาที่อยู่อาศัยเป็นบ้านหลังที่สองในประเทศไทย รูปแบบ long stay เพื่อตอบโจทย์ด้านการรักษาสุขภาพโดยแพทย์ชั้นนำในไทย และกลุ่มนักลงทุนซื้อเพื่อปล่อยเช่าจากอัตราผลตอบแทนอัตราปล่อยเช่าที่ดี (rental yield) โดยเฉพาะปัจจัยสำคัญด้านแบรนด์ที่แข็งแกร่ง คุณภาพโครงการและบริการหลังการขายที่ดี ตลอดจนศักยภาพของทำเลโครงการ ในทำเลที่ยอดนิยมและมีดีมานด์อย่างต่อเนื่องอย่างสุขุมวิท-ทองหล่อ-เอกมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ตอบโจทย์กับความต้องการของดีมานต์ชาวต่างชาติเป็นอย่างดี"ทั้งนี้ แสนสิริ ประสบความสำเร็จปิดการขายเต็มโควต้าต่างชาติ ทุกโครงการในย่านทองหล่อ-เอกมัย มาแล้วกว่า 10 โครงการ ครอบคลุมทุกระดับเซ็กเมนท์ทั้งกลุ่มลักซ์ชัวรี่และระดับพรีเมี่ยม จากการเป็นผู้บุกเบิกในตลาดอสังหาฯ ย่าน สุขุมวิท-ทองหล่อ-เอกมัย มาอย่างยาวนานต่อเนื่อง และความแข็งแกร่งด้านบริการหลังการขาย โดย พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติมานานกว่า 10 ปีด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเวย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เผยว่า เรามั่นใจว่า ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีของบริษัทและทีมงานตัวแทนขายเอเจนท์ใน Global Network กว่า 300 คน จะสามารถขายโครงการ Via 61 ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เวีย 61 (Via 61) โครงการลักซ์ชัวรี่คอนโดมิเนียมใหม่จากแสนสิริ ใจกลางย่านทองหล่อ-เอกมัย แบบ Low-Rise มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท สุดไพรเวทในซอยสุขุมวิท 61 เป็นส่วนตัวเพียง 61 ยูนิต ราคาเริ่ม 10.9 - 50 ล้านบาท.