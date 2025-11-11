ม.รังสิต ผนึก ทรูบิสิเนส เปิด Private Wi-Fi ชู “มหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง” เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดทุกที่ ทุกเวลา

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ทรูบิสิเนส สร้างต้นแบบ “มหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง” พลิกทุกพื้นที่ในรั้วมหาวิทยาลัยให้เป็นโลกการศึกษาออนไลน์ ปูพรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงแบบส่วนตัวระดับองค์กร (Private Wi-Fi) ที่มีความเร็วและความเสถียรสูง เสริมแกร่ง Smart University ยกระดับภาคการศึกษาไทยให้ก้าวล้ำในยุคดิจิทัล ชูนวัตกรรมการเรียนการสอน ไร้ข้อจำกัด เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเรียนออนไลน์ 100% หรือ ระบบ Smart Classroom ออนไลน์ได้ต่อเนื่องทุกที่ ราบรื่น ไม่มีสะดุด นักศึกษาสามารถอ่านตำรา ค้นคว้า ระดมสมอง ทำการบ้าน นำเสนอและส่งรายงานได้สะดวกและรวดเร็วผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ อาจารย์สามารถออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมออนไลน์ รวมทั้งระบบคลาวด์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเสริมศักยภาพระบบบริหารจัดการต่างๆ ช่วยลดขั้นตอนและลดต้นทุน และยังพร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับหลากหลายเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ IoT และ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต่อยอดเป็นโซลูชันดิจิทัลอัจฉริยะ เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน และเติมเต็มการใช้ชีวิตดิจิทัลของทุกคนในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต ตามความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน”
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการบริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต จึงมอบหมายให้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยปรับปรุงเทคโนโลยีครั้งใหญ่ เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างระบบเครือข่ายให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัย และใช้งานง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตทุกคน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและนวัตกรรมได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลมหาศาลที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอน การเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัย และการสื่อสารระหว่างประเทศ การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและมีเสถียรภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและเทคโนโลยี ตลอด24 ชั่วโมงของประชาคมรังสิต
ดร. ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ความตั้งใจของทรูบิสิเนส คือ การสรรหานวัตกรรมโซลูชันที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และยกระดับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิตในครั้งนี้ จะผลักดันระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อยกระดับภาคการศึกษาไทย ซึ่งไม่เพียงสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโครงข่ายสื่อสารไร้สายความเร็วสูงทรงประสิทธิภาพของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้นำเทคคอมปานีไทย แต่ยังส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดของนักศึกษา ตลอดจนเสริมแกร่งความก้าวหน้าด้านวิชาการของคณาจารย์ ผ่านหลักสูตรและเครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆ ที่เปิดกว้างมากขึ้น อย่าง e-Sport การเขียน Code และการพัฒนาทักษะดิจิทัลต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้าง “คน” ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทุกด้านในอนาคต”
ม.รังสิต Smart University ต้นแบบ “มหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง”
ทรูบิสิเนส วางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงแบบส่วนตัวระดับองค์กร (Private Wi-Fi) ครอบคลุมทั้งในและนอกอาคาร ทั่วทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรังสิต ไม่ว่าจะเป็น อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ ห้อง Dream Space ซึ่งเป็นพื้นที่ Co-Working Space รวมถึงอาคารหอพักนักศึกษา สามารถออนไลน์ใช้งานได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมกันกว่า 30,000 คน พลิกโฉมสู่ “มหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง” ที่รองรับทั้ง การเรียนการสอนออนไลน์ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการระบบต่างๆ รวมถึงการต่อยอดหลากหลายโซลูชันอัจฉริยะ ที่จะเสริมสร้างการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต ให้เป็น Smart University บนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลที่ทันสมัย มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูง พร้อมตอบสนองพฤติกรรมใช้งานดิจิทัลที่ต้องการ Mobility ได้อย่างเต็มรูปแบบ
• เติมเต็มวิถีการศึกษาแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น ทั้งการผสมผสานการเรียนแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน (Smart Classroom) และหลักสูตรการเรียนออนไลน์ 100% (Cyber University) รวมทั้งหลักสูตรวิชาที่ต้องออนไลน์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อย่าง e-Sport และ การเขียน Code เกม บทเรียนออนไลน์ e-Learning เป็นต้น นักศึกษาสามารถอ่านตำราเรียน ฝึกฝน ค้นคว้า ระดมสมอง ทำการบ้าน และส่งรายงานได้สะดวกและรวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
• ออกแบบเนื้อหาวิชาการและรูปแบบการสอนใหม่ๆ ผ่านเครื่องมือและโปรแกรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลวิชาการบนระบบคลาวด์ของมหาวิทยาลัย
• เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการต่างๆ ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และลดต้นทุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
• ผสานเทคโนโลยี IoT ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ในรูปแบบดิจิทัล พร้อมใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหา insight ต่างๆ ที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม และเติมเต็มการใช้ชีวิตดิจิทัลในมหาวิทยาลัย
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการบริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต จึงมอบหมายให้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยปรับปรุงเทคโนโลยีครั้งใหญ่ เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างระบบเครือข่ายให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัย และใช้งานง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตทุกคน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและนวัตกรรมได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลมหาศาลที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอน การเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัย และการสื่อสารระหว่างประเทศ การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและมีเสถียรภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและเทคโนโลยี ตลอด24 ชั่วโมงของประชาคมรังสิต
ดร. ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ความตั้งใจของทรูบิสิเนส คือ การสรรหานวัตกรรมโซลูชันที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และยกระดับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิตในครั้งนี้ จะผลักดันระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อยกระดับภาคการศึกษาไทย ซึ่งไม่เพียงสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโครงข่ายสื่อสารไร้สายความเร็วสูงทรงประสิทธิภาพของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้นำเทคคอมปานีไทย แต่ยังส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดของนักศึกษา ตลอดจนเสริมแกร่งความก้าวหน้าด้านวิชาการของคณาจารย์ ผ่านหลักสูตรและเครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆ ที่เปิดกว้างมากขึ้น อย่าง e-Sport การเขียน Code และการพัฒนาทักษะดิจิทัลต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้าง “คน” ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทุกด้านในอนาคต”
ม.รังสิต Smart University ต้นแบบ “มหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง”
ทรูบิสิเนส วางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงแบบส่วนตัวระดับองค์กร (Private Wi-Fi) ครอบคลุมทั้งในและนอกอาคาร ทั่วทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรังสิต ไม่ว่าจะเป็น อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ ห้อง Dream Space ซึ่งเป็นพื้นที่ Co-Working Space รวมถึงอาคารหอพักนักศึกษา สามารถออนไลน์ใช้งานได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมกันกว่า 30,000 คน พลิกโฉมสู่ “มหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง” ที่รองรับทั้ง การเรียนการสอนออนไลน์ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการระบบต่างๆ รวมถึงการต่อยอดหลากหลายโซลูชันอัจฉริยะ ที่จะเสริมสร้างการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต ให้เป็น Smart University บนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลที่ทันสมัย มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูง พร้อมตอบสนองพฤติกรรมใช้งานดิจิทัลที่ต้องการ Mobility ได้อย่างเต็มรูปแบบ
• เติมเต็มวิถีการศึกษาแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น ทั้งการผสมผสานการเรียนแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน (Smart Classroom) และหลักสูตรการเรียนออนไลน์ 100% (Cyber University) รวมทั้งหลักสูตรวิชาที่ต้องออนไลน์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อย่าง e-Sport และ การเขียน Code เกม บทเรียนออนไลน์ e-Learning เป็นต้น นักศึกษาสามารถอ่านตำราเรียน ฝึกฝน ค้นคว้า ระดมสมอง ทำการบ้าน และส่งรายงานได้สะดวกและรวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
• ออกแบบเนื้อหาวิชาการและรูปแบบการสอนใหม่ๆ ผ่านเครื่องมือและโปรแกรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลวิชาการบนระบบคลาวด์ของมหาวิทยาลัย
• เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการต่างๆ ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และลดต้นทุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
• ผสานเทคโนโลยี IoT ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ในรูปแบบดิจิทัล พร้อมใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหา insight ต่างๆ ที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม และเติมเต็มการใช้ชีวิตดิจิทัลในมหาวิทยาลัย