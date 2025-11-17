ฮีโน่ ผุด “HINO 300 Innovator” รถบรรทุกเล็กมาตรฐานไอเสีย EURO 5 ตอบโจทย์ 3 กลุ่มธุรกิจ

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวรถบรรทุก 4 – 6 ล้อเล็ก “HINO 300 Innovator” รุ่นใหม่มาตรฐานไอเสีย EURO 5 ที่พัฒนาขึ้นในทุกด้าน เพื่อยกระดับสมรรถนะ ความประหยัด และความปลอดภัยสำหรับทุกภารกิจขนส่งของผู้ประกอบการไทย ภายใต้แนวคิด “Best–Fit” ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฮีโน่ในการพัฒนารถบรรทุกที่ “เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานจริงของลูกค้า” ตอบโจทย์ทุกประเภทธุรกิจขนส่ง ทุกเพศทุกวัยขับได้คล่องตัว มั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
นอกเหนือจากการพัฒนาในมาตรฐานไอเสีย EURO 5 สำหรับ HINO 300 Innovator ยัง “คิดใหญ่ และ คิดใหม่” ให้ตอบโจทย์ธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด LDCM เพื่อรองรับความต้องการของทุกธุรกิจขนส่ง สะท้อนถึงความตั้งใจของฮีโน่ ในการเป็นพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง ด้วยจุดเด่นไม่ว่าจะเป็น ดีไซน์ใหม่ สปอร์ตหรูหรา และช่วยลู่ลมเพื่อความประหยัดน้ำมันตามหลักอากาศพลศาสตร์
HINO 300 Innovator ทุกรุ่นได้รับการออกแบบใหม่ เพื่อเพิ่มความทันสมัยและความโดดเด่นบนท้องถนน ตั้งแต่กระจังหน้าและกันชนดีไซน์ใหม่เป็นเอกลักษณ์ เพิ่มความสะดุดตาและปลอดภัยด้วยไฟหน้า LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL) รวมถึง กระจกมองข้างแบบ EC ตามมาตรฐานสากลที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและมุมมองในการขับขี่อย่างมั่นใจแค่แรกสัมผัสก็ประทับใจกับ HINO 300 Innovator อย่างแน่นอน
รวมทั้ง เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อประโยชน์ของธุรกิจของลูกค้า ให้การลงทุนเป็นความคุ้มค่ากับรถที่สมรรถนะสูง ประหยัด ดูแลง่าย
ยิ่งกว่านั้น รถบรรทุกขนาดเล็ก HINO 300 Innovator ยังติดตั้งระบบ DPR (Diesel Particulate Active Reduction) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Auto Regeneration เผาไหม้เขม่าภายในตัวอัตโนมัติ ช่วยให้ดูแลรักษาง่ายและมีประสิทธิภาพ รถรุ่นใหม่นี้จึงให้สมรรถนะที่ยาวนาน พร้อมรองรับมาตรฐานไอเสีย EURO 5 ได้อย่างสมบูรณ์ และยังเพิ่มแรงม้าชองเครื่องยนต์สูงขึ้นกว่ารุ่น Euro 3 โดยมีกำลังสูงสุด 149 แรงม้ากับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ HINO N04C-WL แรงบิดสูงสุด 420 นิวตันเมตร ดังนั้น จึงได้ทั้งแรงเพื่อตอบสนองการขนส่ง และยังดีต่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงสร้างและระบบส่งกำลังพัฒนาใหม่ เพื่อความแข็งแกร่ง ทนทานยิ่งขึ้น HINO 300 Innovator XZU รถบรรทุก 4 ล้อ และ 6 ล้อขนาดเล็ก ยังมาพร้อมเฟรมคัสซีพัฒนาใหม่ ด้วยค่าความแข็งแรง (Tensile strength) 540 MPa ทนต่อแรงบิดและแรงกดได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อม Grid Hold ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งตู้หรืออุปกรณ์เสริม ลดความเสี่ยงจากการเจาะตัวถัง และรองรับการใช้งานที่หลากหลายของผู้ประกอบการ
HINO 300 Innovator มีทางเลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของผู้ประกอบการ ทั้งการใช้งานในเมือง ตามจุดแคบหรือซอยต่างๆ และการขนส่งระยะกลางระหว่างจังหวัดก็ตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยม
HINO 300 Innovator พร้อมส่งมอบโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับมืออาชีพในแต่ละธุรกิจ โดยรถบรรทุกขนาดเล็ก สามารถแบ่งการใช้งานให้เหมาะสมกับธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
• L – Long Haul: สำหรับธุรกิจขนส่งในระหว่างจังหวัด ที่ต้องการไปถึงจุดหมายพร้อมความประหยัด
• D – Delivery: เหมาะสำหรับงานกระจายสินค้าและขนส่งสินค้าที่ต้องการความคล่องตัวและประหยัดเชื้อเพลิง
• C – Construction: รองรับงานก่อสร้าง ในพื้นที่จำกัด แต่สามารถบรรทุกได้ตอบสนองความต้องการ
นอกจากนี้ ภายใต้แนวทาง “Hino Customer Journey” ที่ครอบคลุมตั้งแต่การซื้อรถ (Purchase) ด้วยสินเชื่อ Hino Leasing เข้าสู่ช่วงการใช้งาน (Operation) ผ่านระบบ HINO-CONNECT ที่บริหารจัดการรถอย่างมีประสิทธิภาพ และบริการหลังการขายครบวงจรจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ในระยะยาวฮีโน่ยังคงดูแลลูกค้าต่อเนื่อง จนถึงการกลับมาซื้อซ้ำ (Repurchase) และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั่วประเทศจากรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2025 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ดังนั้น ฮีโน่พร้อมส่งมอบรถบรรทุกและการบริการที่ดีที่สุดให้ทุกธุรกิจในประเทศไทยเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงยั่งยืน
HINO 300 Innovator ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เหมาะสมกับทุกความต้องการแบบครบวงจร ทั้งด้านประสิทธิภาพ ความทนทาน ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย เพื่อให้ทุกธุรกิจขนส่ง “พิชิตทุกเส้นทางได้อย่างมืออาชีพ” เพราะฮีโน่เป็น “Always Your Professionals”