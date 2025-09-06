ททท. เปิดตัว “TAT Connex Creator Challenge เที่ยวไทยให้ Connex ชวนอินฟลูเอนเซอร์ร่วมโปรโมตท่องเที่ยวไทยชิงรางวัล

วันที่ 6 กันยายน 2568) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “TAT Connex Creator Challenge : เที่ยวไทยให้ Connex เฟ้นหาคอนเทนต์ท่องเที่ยวสุดปัง” ณ SCBX NEXT TECH สยามพารากอน
โดยมี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. ร่วมเสวนาฯ ภายในงานยังจัดกิจกรรม “TAT Connex Workshop : How to Create Content ให้ปัง” เชิญ 3 วิทยากรตัวท็อปมาแลกเปลี่ยนทักษะการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยผ่านแพลตฟอร์ม TAT Connex เสริมประสิทธิภาพการตลาดและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมชวนผู้สนใจส่งวิดีโอคอนเทนต์ท่องเที่ยวเข้าร่วมประกวดและลุ้นรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม -14 กันยายน 2568 ผ่านเว็บไซต์ https://www.tatconnex.com/campaign/6f5ce7df-00cb-4c00-b0df-a2e44194614e
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า กิจกรรม TAT Connex Creator Challenge :เที่ยวไทยให้ Connex เฟ้นหาคอนเทนต์ท่องเที่ยวสุดปัง” และ “TAT Connex Workshop : How to Create Content ให้ปัง” เป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดโครงการ TAT Connex ที่ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ด้วยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวผ่านอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่มีความสำคัญ เพิ่มโอกาสทางการตลาดและประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ TAT Connex ทั้งรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับอินฟลูเอนเซอร์ให้สามารถพัฒนาธุรกิจและสร้างสรรค์คอนเทนต์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการและอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมลงทะเบียนใช้งานแล้วกว่า 500 ราย
บรรยากาศกิจกรรม “TAT Connex Creator Challenge : เที่ยวไทยให้ Connex เฟ้นหาคอนเทนต์ท่องเที่ยวสุดปัง” ณ SCBX NEXT TECH ยังได้รับเกียรติจาก คุณจิระวดี คุณทรัพย์ (รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ททท., โซอี้-ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล, คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร (อพท.), คุณนุช หอมรสสุคนธ์ (TCEB) รวมถึง 2 สาวอินฟลูเอนเซอร์คนดัง Denise Webber และ เบลล์ ภัสราภรณ์ ภูริพงศ์ธนวัต มาร่วมงาน พร้อมเป็นวิทยากรในกิจกรรมเวิร์คช็อป
สำหรับกิจกรรม TAT Connex Creator Challenge : เที่ยวไทยให้ Connex เฟ้นหาคอนเทนต์ท่องเที่ยวสุดปัง ททท. เชิญชวนอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวมาร่วมสร้างสรรค์วิดีโอคอนเทนต์ท่องเที่ยวไทยในสไตล์ของตนเอง พร้อมโปรโมตแพลตฟอร์ม TAT Connex โพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเอง พร้อมเมนชั่น @tatconnex และติดแฮชแท็ก #TATConnex #creatorchallenge #TATConnexCreatorChallenge #AmazingThailand
โดยการตัดสินแบ่งเป็น 2 เกณฑ์หลัก คือ ความคิดสร้างสรรค์ และ Engagement รวมของโพสต์ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 9 กันยายน 2568 ผ่านเว็บไซต์ www.tatconnex.com และส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 14 กันยายน 2568 โดยจะประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายในวันที่ 18 กันยายน 2568 และประกาศผู้ชนะ 3 อันดับ ในงานประกาศรางวัลวันที่ 20 กันยายน 2568 โดยผู้ชนะอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 รางวัลละ 20,000 บาท
สำหรับงานแถลงข่าวฯ ในวันที่ 6 กันยายน 2568 ททท. ยังได้จัดกิจกรรม TAT Connex Workshop : How to Create Content ให้ปัง” ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนา “Creators & Tourism: Driving Growth Together” เวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดการเติบโตไปพร้อมกันระหว่างครีเอเตอร์และการท่องเที่ยว โดยมีนายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. ผู้มีอิทธิพลทางความคิดด้านการท่องเที่ยว (Influencer) และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร่วมเสวนา และยังมีกิจกรรมเวิร์กชอปเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทักษะการผลิตคอนเทนต์อย่างใกล้ชิด แบบไม่มีค่าใช้จ่าย กับ 3 วิทยากรตัวท็อป ได้แก่ กิจกรรมเวิร์กชอป “AI Shortcut for Creator Economy” เคล็ดลับการใช้ Ai ทำคอนเทนต์ให้ปัง ให้ไวกว่าเดิม จากผู้เชี่ยวชาญด้านการนำ AI ประยุกต์ใช้ในธุรกิจ “โซอี้ เจ้าของช่อง Digital Shortcut” ต่อด้วยกิจกรรมเวิร์กชอป “Capturing Journeys Telling Travel Stories Through the Lens” เรียนรู้ทริคถ่ายรูปจาก “กอล์ฟ เจ้าของช่องกอล์ฟมาเยือน” และเติมพลัง สร้างแรงบันดาลใจกับ “เบนซ์ เจ้าของช่อง The Gaijin Trips แบกเป้เที่ยวคนเดียว” เอกลักษณ์โดดเด่น ทำวิดีโอสไตล์เรียบง่ายไม่ซ้ำใครในหัวข้อ “From Journeys to Stories The Gaijin Trips”
ททท. เชื่อมั่นว่า การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงเปิดตัวกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์ม TAT Connex ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ด้าน Digital Marketing ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสื่อมวลชน KOL อินฟลูเอนเซอร์ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในการทำงานร่วมกันและสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย รวมทั้งจะเป็นประโยชน์กับการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและยกระดับ Customer Journey ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธภาพ