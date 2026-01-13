เช้านี้อุดรฯ ฝุ่นพุ่ง! วัดค่า PM 2.5 แตะระดับสีส้ม แนะกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

อุดรธานี - กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ตัวเมืองอุดรธานีเช้านี้ พบค่าฝุ่นสูง 42.0 มคก./ลบ.ม. ดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เตือนประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน
วันนี้ (13 ม.ค.) เวลา 08:00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศจาก สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศสวนสาธารณะหนองประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วัดได้ 42.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ขณะที่ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) โดยรวมของจังหวัดขยับขึ้นมาอยู่ที่ 113 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ "สีส้ม" (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) สะท้อนให้เห็นถึงสภาพอากาศที่เริ่มขมุกขมัวจากฝุ่นละอองที่สะสมในช่วงเช้า
กรมควบคุมมลพิษ ออกประกาศคำแนะนำสุขภาพ
จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกคำแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพ ประชาชน ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดเวลาการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมาก สังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก หรือระคายเคืองตา
สำหรับกลุ่มเสี่ยง (เด็ก, ผู้สูงอายุ, สตรีมีครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว) ต้องสวมหน้ากากป้องกัน PM 2.5 อย่างเคร่งครัดเมื่ออยู่นอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดผ่านทางแอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อวางแผนกิจกรรมประจำวันและป้องกันสุขภาพได้อย่างทันท่วงที