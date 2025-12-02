xs
ฝุ่นมาแล้ว! พัทยาค่า PM2.5 พุ่งแตะ 92.8 ไมโครกรัม กระทบต่อสุขภาพประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




ศูนย์ข่าวศรีราชา - เมืองพัทยา เร่งแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และหากจำเป็นต้องออกนอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 หลัวค่า PM2.5 แตะ 92.8 ไมโครกรัม

วันนี้ ( 2 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พุ่งสูงถึง 92.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดีต่อสุขภาพ” ตามมาตรฐาน US AQI ที่ระดับ 177 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคทางเดินหายใจที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

ทำให้ เมืองพัทยา เร่งแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และหากจำเป็นต้องออกนอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 เพื่อช่วยลดการสูดดมฝุ่น PM2.5 เข้าสู่ร่างกาย พร้อมทั้งควรปิดประตูหน้าต่าง ลดการนำอากาศภายนอกที่มีมลพิษเข้าสู่ภายในบ้าน และติดตามค่าคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้










