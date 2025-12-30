นายกหญิงญี่ปุ่น ทาคาอิจิ ย้ายเข้าบ้านพักแล้ว ตื่นก็ทำงานได้เลย

เกียวโดนิวส์ (30 ธ.ค.) - ซานาเอะ ทาคาอิจิ ผู้นำญี่ปุ่น ได้ย้ายเข้าบ้านพักอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในวันจันทร์ หลังจากเข้ารับตำแหน่งได้สองเดือน
นับตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นในเดือนตุลาคม ทาคาอิจิได้เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลด้วยรถยนต์จากหอพักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตอะคาซากะของโตเกียว ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่นาที
อ้างตามแหล่งข่าวใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีแม้ว่าทาคาอิจิจะวางแผนที่จะย้ายเข้าบ้านพักอย่างเป็นทางการซึ่งอยู่ห่างจากทำเนียบรัฐบาลเพียงประมาณหนึ่งนาทีหลังจากเริ่มงาน แต่ตารางงานทางการทูตและรัฐสภาที่แน่นขนัดในช่วงแรกทำให้ไม่สามารถย้ายได้เร็วขนาดนั้น
การจัดที่พักอาศัยของทาคาอิจิถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยโยชิฮิโกะ โนดะ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่น ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเช่นกัน เนื่องจากเธอเดินทางมาถึงที่ทำงานช้าประมาณ 35 นาทีหลังจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นในคืนวันที่ 8 ธันวาคม
ในเวลานั้น นายกรัฐมนตรีล่าช้าเนื่องจากรถประจำตำแหน่งของเธอไม่มา และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขับรถพาไปที่สำนักงานแทน
ที่ผ่านมา ชิเงรุ อิชิบะ ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าทาคาอิจิ ย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารนี้ประมาณสามเดือนหลังจากเข้ารับตำแหน่ง ขณะที่ฟูมิโอะ คิชิดะ ย้ายเข้ามาหลังจากประมาณสองเดือน ก่อนหน้านั้น โยชิฮิเดะ ซูกะ และชินโซ อาเบะ ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่พักแห่งนี้ ทำให้ว่างเปล่าเป็นเวลาประมาณเก้าปีจนถึงปี 2021
อาคารอิฐหลังนี้สร้างขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1920 และเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์พยายามก่อรัฐประหารสองครั้งโดยเจ้าหน้าที่กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในทศวรรษ 1930