นายกฯ ญี่ปุ่นมอบไม้กอล์ฟอาเบะและต้นซากุระให้ทรัมป์ สานสัมพันธ์สองชาติ

โตเกียว (29 ต.ค.) - นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้มอบลูกกอล์ฟและชุดทีออฟที่ตกแต่งด้วยทองคำเปลวให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ รวมถึงไม้กอล์ฟที่อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ผู้ล่วงลับเคยใช้
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวในการแถลงข่าวว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้รับถุงแคดดี้ที่ฮิเดกิ มัตสึยามะ นักกอล์ฟอาชีพ เคยใช้เล่นร่วมกับทรัมป์และอาเบะที่ญี่ปุ่นในปี 2560 อีกด้วย
ในช่วงการประชุมสุดยอดครั้งแรกเมื่อช่วงเช้าของวันเดียวกัน ทาคาอิจิยังยืนยันกับทรัมป์ว่า ญี่ปุ่นจะส่งต้นซากุระ 250 ต้นให้กับวอชิงตันในปีหน้า เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 250 ปี การสถาปนาสหรัฐอเมริกา
ทาคาอิจิ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กล่าวเสริมว่า ดอกไม้ไฟที่ผลิตในจังหวัดอาคิตะ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น มีกำหนดจะจุดขึ้นในเมืองหลวงของสหรัฐฯ ในวันครบรอบ 4 กรกฎาคม โดยแสดงความปรารถนาที่จะ "เฉลิมฉลองโอกาสนี้ร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่"
เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ ผู้นำทั้งสองยังได้ลงนามบนหมวกเบสบอลที่มีวลีภาษาอังกฤษว่า "Japan is Back"
เมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2567 ในสมัยประธานาธิบดีโจ ไบเดน ท่านได้ประกาศแผนการของญี่ปุ่นที่จะมอบต้นซากุระให้แก่วอชิงตัน เพื่อสานต่อประเพณีมิตรภาพระหว่างสองประเทศ
พื้นที่ลุ่มน้ำวอชิงตันมีต้นซากุระราว 3,000 ต้นที่ปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455 จากต้นกล้าที่ได้รับบริจาคจากกรุงโตเกียว นับตั้งแต่นั้นมา เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาแห่งนี้ก็มีชื่อเสียงในด้านดอกไม้บานสะพรั่งอันเป็นเอกลักษณ์ในฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งมีผู้มาเยือนมากกว่าหนึ่งล้านคนในแต่ละปี