นายกฯ ญี่ปุ่นประชุมตี 3 จุดกระแสวิจารณ์วัฒนธรรมทำงานหนัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น เพิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับ "การเรียกประชุมฯ​ กันตอนตี 3" ร่วมกับผู้ช่วยใกล้ชิด ก่อนเข้ารัฐสภาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน



สำนักข่าว NHK World รายงานว่า เธอเตรียมการประชุมคณะกรรมการงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง

นิวยอร์กไทมส์รายงานว่า ทาคาอิจิเป็นที่รู้จักในฐานะ "สายแข็งคนทำงานหนัก" ที่มักจะไม่เฮฮาปาร์ตี้​ใคร และปฏิเสธวิถีชีวิตความสมดุลระหว่างชีวิตและงานอย่างเปิดเผย

อย่างไรก็ตาม แม้ตามมาตรฐานของเธอแล้ว ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อเธอออกจากบ้านไปทำเนียบในโตเกียว​ ตอนตี 3​7

การประชุมในทำเนียบใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง​ จากนั้นทาคาอิจิจะย้ายไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีหลังเวลา 6:30 น.

หลายคนโต้แย้งว่าการประชุมแบบนี้จะนำไปสู่ปัญหา​สุขภาพ​ จากชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานทุกๆ​ วัน

ประเด็นนี้มีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษในญี่ปุ่น ซึ่งมีกรณีการเสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไป หรือที่เรียกว่า “คาโรชิ” ที่เป็นข่าวโด่งดังหลายกรณี

“ฉันนอนประมาณสองชั่วโมง”
ทาคาอิจิเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเธอนอนหลับนานสุดเพียงสี่ชั่วโมงต่อวัน ตามรายงานของเดอะเจแปนไทมส์

“ตอนนี้ฉันนอนประมาณสองชั่วโมง นานที่สุดสี่ชั่วโมง ถ้านอนมากฉันรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อฉัน”

เธอได้บอกเรื่องนี้กับคณะกรรมการนิติบัญญัติ เมื่อถูกถามถึงความสำคัญของการลดชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานของญี่ปุ่น

พนักงานหลายคนในสำนักงานญี่ปุ่นต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักในการทำงานล่วงเวลา

ทาคาอิจิยังถูกขอให้อธิบายความเป็นไปได้ที่จะขยายขีดจำกัดสูงสุดของการทำงานล่วงเวลาเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เธอสนับสนุน​ โดยกล่าวว่าพนักงานและนายจ้างมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น การทำงานสองงานเพื่อให้พอกินพอใช้ ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ กำหนดขีดจำกัดที่เข้มงวดกว่าสำหรับการทำงานล่วงเวลา

อย่างไรก็ตาม​ ทาคาอิจิย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะอยู่ภายใต้ความมั่นใจได้ว่าสุขภาพของคนงานจะได้รับการปกป้อง

นักการเมืองร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎร ไซโตะ เคน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่น เคยกล่าวว่าเขากังวลกับทาคาอิจิ และเธอควรผ่อนคลายลงบ้าง 

"ผมคิดว่ามันเป็นงานหนักเกินไปหน่อย แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะประกาศว่าเธอจะ 'ทำงาน ทำงาน และทำงาน' แต่ผมก็กังวลจริงๆ ผมหวังว่าเธอจะสามารถทำงานได้อย่างสบายใจขึ้นบ้าง"

เป็นที่ทราบกันดีว่าอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนก็ได้เริ่มเตรียมงานตั้งแต่เช้าตรู่ แต่การประชุมปกติ​ ตั้งแต่ตี 3 ถือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เดอะสเตรทส์ไทมส์รายงานว่า โยชิฮิโกะ โนดะ อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านหลัก เรียกการตัดสินใจของทาคาอิจิว่า "บ้า"

โนดะกล่าวว่า ตอนที่เขาบริหารประเทศระหว่างปี 2554 ถึง 2555 เขาจะเริ่มงานประมาณ 6 โมงเช้าหรือ 7 โมงเช้า

“เธอทำงานได้ แต่เธอควรเข้าใจคนอื่น​ ทุกคนเข้านอนกันหมดแล้ว นับเป็นทัศนคติที่น่าเศร้าอย่างยิ่งสำหรับผู้นำสูงสุดของประเทศ”

แต่ทาคาอิจิได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ของการประชุมครั้งนั้นแล้วว่า​ เครื่องแฟกซ์ที่บ้านของเธอติดขัด​ (แฟกซ์ยังคงเป็นอุปกรณ์หลักในการสื่อสารของญี่ปุ่น)​

ดังนั้น เนื่องจากเธอยังไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพักนายกรัฐมนตรี เธอจึงตัดสินใจเดินทางไปที่นั่นล่วงหน้า​ เพื่อตรวจสอบเอกสารสรุปก่อนการประชุมงบประมาณเวลา 9 โมงเช้าที่รัฐสภา

เธอยอมรับว่าการเตรียมตัวในช่วงเช้าตรู่ของเธอ “ก่อความไม่สะดวก” แก่เจ้าหน้าที่

เริ่มทำงานจากที่บ้าน
หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ทาคาอิจิจึงเริ่มทำงานจากที่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 

เธอเริ่มทำงานจากระยะไกลเมื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรที่จัดขึ้นติดต่อกันหลายวัน

ปัจจุบันเธอศึกษาเอกสารด้วยตนเองที่บ้านในบ้านพักอย่างเป็นทางการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในย่านอากาซากะ โตเกียว โดยจะโทรหาผู้ช่วยเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น

การทำงานจากระยะไกลพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ โดยทาคาอิจิได้เปลี่ยนเวลา​ เข้าสำนักนายกรัฐมนตรีประมาณ 7:50 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน ก่อนการประชุมคณะกรรมการงบประมาณในวันนั้น

