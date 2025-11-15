นายกฯ ญี่ปุ่นประชุมตี 3 จุดกระแสวิจารณ์วัฒนธรรมทำงานหนัก

ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น เพิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับ "การเรียกประชุมฯ กันตอนตี 3" ร่วมกับผู้ช่วยใกล้ชิด ก่อนเข้ารัฐสภาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
สำนักข่าว NHK World รายงานว่า เธอเตรียมการประชุมคณะกรรมการงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง
นิวยอร์กไทมส์รายงานว่า ทาคาอิจิเป็นที่รู้จักในฐานะ "สายแข็งคนทำงานหนัก" ที่มักจะไม่เฮฮาปาร์ตี้ใคร และปฏิเสธวิถีชีวิตความสมดุลระหว่างชีวิตและงานอย่างเปิดเผย
อย่างไรก็ตาม แม้ตามมาตรฐานของเธอแล้ว ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อเธอออกจากบ้านไปทำเนียบในโตเกียว ตอนตี 37
การประชุมในทำเนียบใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง จากนั้นทาคาอิจิจะย้ายไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีหลังเวลา 6:30 น.
หลายคนโต้แย้งว่าการประชุมแบบนี้จะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ จากชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานทุกๆ วัน
ประเด็นนี้มีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษในญี่ปุ่น ซึ่งมีกรณีการเสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไป หรือที่เรียกว่า “คาโรชิ” ที่เป็นข่าวโด่งดังหลายกรณี
“ฉันนอนประมาณสองชั่วโมง”
ทาคาอิจิเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเธอนอนหลับนานสุดเพียงสี่ชั่วโมงต่อวัน ตามรายงานของเดอะเจแปนไทมส์
“ตอนนี้ฉันนอนประมาณสองชั่วโมง นานที่สุดสี่ชั่วโมง ถ้านอนมากฉันรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อฉัน”
เธอได้บอกเรื่องนี้กับคณะกรรมการนิติบัญญัติ เมื่อถูกถามถึงความสำคัญของการลดชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานของญี่ปุ่น
พนักงานหลายคนในสำนักงานญี่ปุ่นต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักในการทำงานล่วงเวลา
ทาคาอิจิยังถูกขอให้อธิบายความเป็นไปได้ที่จะขยายขีดจำกัดสูงสุดของการทำงานล่วงเวลาเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เธอสนับสนุน โดยกล่าวว่าพนักงานและนายจ้างมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น การทำงานสองงานเพื่อให้พอกินพอใช้ ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ กำหนดขีดจำกัดที่เข้มงวดกว่าสำหรับการทำงานล่วงเวลา
อย่างไรก็ตาม ทาคาอิจิย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะอยู่ภายใต้ความมั่นใจได้ว่าสุขภาพของคนงานจะได้รับการปกป้อง
นักการเมืองร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎร ไซโตะ เคน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่น เคยกล่าวว่าเขากังวลกับทาคาอิจิ และเธอควรผ่อนคลายลงบ้าง
"ผมคิดว่ามันเป็นงานหนักเกินไปหน่อย แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะประกาศว่าเธอจะ 'ทำงาน ทำงาน และทำงาน' แต่ผมก็กังวลจริงๆ ผมหวังว่าเธอจะสามารถทำงานได้อย่างสบายใจขึ้นบ้าง"
เป็นที่ทราบกันดีว่าอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนก็ได้เริ่มเตรียมงานตั้งแต่เช้าตรู่ แต่การประชุมปกติ ตั้งแต่ตี 3 ถือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เดอะสเตรทส์ไทมส์รายงานว่า โยชิฮิโกะ โนดะ อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านหลัก เรียกการตัดสินใจของทาคาอิจิว่า "บ้า"
โนดะกล่าวว่า ตอนที่เขาบริหารประเทศระหว่างปี 2554 ถึง 2555 เขาจะเริ่มงานประมาณ 6 โมงเช้าหรือ 7 โมงเช้า
“เธอทำงานได้ แต่เธอควรเข้าใจคนอื่น ทุกคนเข้านอนกันหมดแล้ว นับเป็นทัศนคติที่น่าเศร้าอย่างยิ่งสำหรับผู้นำสูงสุดของประเทศ”
แต่ทาคาอิจิได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ของการประชุมครั้งนั้นแล้วว่า เครื่องแฟกซ์ที่บ้านของเธอติดขัด (แฟกซ์ยังคงเป็นอุปกรณ์หลักในการสื่อสารของญี่ปุ่น)
ดังนั้น เนื่องจากเธอยังไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพักนายกรัฐมนตรี เธอจึงตัดสินใจเดินทางไปที่นั่นล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบเอกสารสรุปก่อนการประชุมงบประมาณเวลา 9 โมงเช้าที่รัฐสภา
เธอยอมรับว่าการเตรียมตัวในช่วงเช้าตรู่ของเธอ “ก่อความไม่สะดวก” แก่เจ้าหน้าที่
เริ่มทำงานจากที่บ้าน
หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ทาคาอิจิจึงเริ่มทำงานจากที่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
เธอเริ่มทำงานจากระยะไกลเมื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรที่จัดขึ้นติดต่อกันหลายวัน
ปัจจุบันเธอศึกษาเอกสารด้วยตนเองที่บ้านในบ้านพักอย่างเป็นทางการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในย่านอากาซากะ โตเกียว โดยจะโทรหาผู้ช่วยเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
การทำงานจากระยะไกลพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ โดยทาคาอิจิได้เปลี่ยนเวลา เข้าสำนักนายกรัฐมนตรีประมาณ 7:50 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน ก่อนการประชุมคณะกรรมการงบประมาณในวันนั้น