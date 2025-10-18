ทัวร์ลงเต็มเหนี่ยว! สายการบิน EVA Air ให้พนง.ต้อนรับที่ 'เสียชีวิต' แล้วยื่น 'หลักฐาน' พิสูจน์ว่าป่วยจริง

สายการบิน EVA Air ของไต้หวันออกมาแถลงขอโทษกรณีขอเอกสารหลักฐานจากพนักงานต้อนรับคนหนึ่งที่ล้มป่วยจนเสียชีวิตไปแล้ว ในความคืบหน้าล่าสุดของเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม
พนักงานต้อนรับของสายการบิน EVA Air วัย 34 ปี นามสกุล ซุน (Sun) เสียชีวิตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา หลังมีอาการป่วยระหว่างปฏิบัติงานบนเที่ยวบินหนึ่ง
หลังจากที่ ซุน เสียชีวิตได้ไม่กี่วัน ปรากฏว่าสายการบินได้ส่งข้อความถึงเธอเพื่อ "ขอหลักฐาน" กรณีที่เธอยื่นขอลาป่วยขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
การเสียชีวิตของ ซุน สร้างความโกรธแค้นให้กับคนจำนวนมาก โดยชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าเธออาจถูกกดดันให้ทำงานหนักเกินไป
ทางการไต้หวันและสายการบิน EVA Air อยู่ระหว่างกสอบสวนว่า ซุน ถูกปฏิเสธการรักษาพยาบาลหรือถูกห้ามไม่ให้ลาป่วยหรือไม่
ในคำแถลงที่ส่งถึง BBC ทางสายการบินยืนยันว่า ได้มีการติดต่อกับครอบครัวของเธอขณะที่เธอรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และรู้สึก "เสียใจอย่างสุดซึ้ง" กับการเสียชีวิตของ ซุน
สายการบินระบุด้วยว่า "สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผู้โดยสารของเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุด" พร้อมเสริมว่ากำลัง "ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียด"
รายงานระบุว่า ซุน เริ่มรู้สึกไม่สบายเมื่อวันที่ 24 ก.ย. ระหว่างเที่ยวบินจากมิลานไปยังเมืองเถาหยวนของไต้หวัน เธอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังเดินทางมาถึง และเสียชีวิตในวันที่ 8 ต.ค.
ผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่ไม่ประสงค์ออกนามซึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของเธออ้างว่า ซุน ถูกกดดันให้ทำงานต่อเนื่อง แม้ว่าเธอจะรู้สึกไม่สบายก็ตาม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนในเมืองไถจงซึ่งเป็นสถานที่ที่ ซุน เสียชีวิต ยังไม่ได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
บันทึกการบินในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ซุน บินเฉลี่ย 75 ชั่วโมงต่อเดือน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ขณะที่สำนักข่าวกลางไต้หวัน (CNA) รายงานว่า เธอได้เข้าร่วมงานกับสายการบิน EVA Air ในปี 2016
ครอบครัวของ ซุน ระบุว่า เพียงไม่กี่วันหลังจากที่เธอเสียชีวิต ก็มีข้อความเข้ามาในโทรศัพท์ของเธอจากตัวแทนของสายการบิน EVA Air เพื่อขอหลักฐานยืนยันว่า ซุน ได้ยื่นคำร้องขอลางานในช่วงปลายเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธออยู่ในโรงพยาบาล
ตัวแทนสายการบินขอให้เธอส่งรูปถ่ายหลักฐานการลามาให้ ซึ่งญาติๆ ของเธอตอบกลับด้วยการส่ง "สำเนาใบมรณบัตร" ของ ซุน แทน
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ EVA Air แถลงว่า ข้อความดังกล่าวเป็น "ความผิดพลาดของพนักงานภายใน" พร้อมยืนยันว่าได้ขอโทษครอบครัวของ ซุน เป็นการส่วนตัวแล้ว
“การจากไปของคุณ ซุน จะเป็นความเจ็บปวดในใจพวกเราตลอดไป” ซุน เจียหมิง ประธานสายการบินกล่าว
“เราจะดำเนินการสอบสวน [การเสียชีวิตของเธอ] ด้วยความรับผิดชอบสูงสุด” เขาย้ำ
CNA ระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา สายการบิน EVA Air เคยโดนลงโทษปรับถึง 7 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับการให้พนักงานทำงานล่วงเวลา
ที่มา: บีบีซี