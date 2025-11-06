รวบอดีต จนท.รพ.ปทุมธานีปลอมเอกสารเบิกโอทีกว่า 5 แสน

ตำรวจ ปปป.-ปปท.บุกรวบอดีตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปทุมธานีปลอมเอกสารเบิกโอที ทำรัฐเสียหายกว่า 5 แสนบาท
วันนี้ (6 พ.ย. ) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปปป. พ.ต.ท.อภิชาเทพจันทร์ รอง ผกก.4 บก.ปปป. พ.ต.ท.อัครพล ปัทมานุสรณ์ สว.กก.4 บก.ปปป. สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ท.) จับกุม นางธนัตถ์อร อายุ 44 ปี ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 21/2568 ลงวันที่ 14 ก.ค.68 ข้อหา “กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157,161 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับขณะกระทำความผิด(ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172)” ได้บริเวณหน้าบ้าน หมู่ที่ 1 ต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้ขณะที่ นางธนัตถ์อร ผู้ต้องหาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่ปี 49 -59 ระหว่างนั้นได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บันทึกรายงานการเข้าเวรและทำรายงานการเบิกเงินค่าโอที หรือ ค่าล่วงเวลา และจากการตรวจสอบข้อมูลของโรงพยาบาล พบว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์ทุจริตสร้างหลักฐานเอกสารบันทึกการเข้าเวร และลงลายมือชื่อเป็นเท็จกว่า 10 รายการ ในช่วงปี 58 ทำให้รัฐเสียหายกว่า 530,000 บาท เมื่อถูกตรวจสอบพบ จึงชิงลาออก ต่อมาเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขออำนาจศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งสืบทราบว่าผู้ต้องหาได้เปลี่ยนชื่อมากบดานในพื้นที่ จ.ปทุมธานี จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งอัยการพิเศษคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 1 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป