“จัสติน ทรูโด” ควงคู่ “เคที เพอร์รี” สวีทเวอร์เปิดตัวทริปเยือนญี่ปุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โชว์หวานไม่หยุด สำหรับคู่รักคู่ใหม่ที่ใครๆ ก็ให้ความสนใจ เพราะเป็นการมาพบกันของ 2 ซุปตาร์ จาก 2 วงการ อย่าง คู่ของ “จัสติน ทรูโด” อดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดา และป๊อปสตาร์ “เคที เพอร์รี” หนุ่มสาวหม้ายที่เริ่มปิ๊งปั๊งกันมาหลายเดือนแล้ว ตั้งแต่เมื่อกลางปี ตั้งแต่คบแบบแอบๆ หลบสายตาสื่อ จนเริ่มจะกล้าควงกันไปไหนมาไหนแบบไม่แคร์กล้อง ช่วงปลายเดือนตุลาคม ทั้งไปล่องเรือ ไปดินเนอร์ ร่วมงานปาร์ตี้หรู


ล่าสุดนี้ ควงคู่อย่างเป็นทางการ เปิดตัวแบบแกรนด์โอเพนนิงกันที่ญี่ปุ่น ซึ่งตามตารางงานของ เคที เพอร์รี มีการแสดงคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ที่ ไซตามะ ซูเปอร์ อารีน่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยทริปนี้เธอไม่ได้มาแค่กับแดนเซอร์หรือทีมงาน แต่พกหวานใจมาด้วย


เริ่มตั้งแต่ที่สนามบิน ซึ่งมีภาพปาปารัซซีเก็บภาพคู่รักหลังแลนดิ้ง ที่ทั้งคู่เดินจับมือกันแบบไม่หลบกล้อง แถมไฮไลต์สำคัญคือ การที่ จัสตินพาเคทีไปเยี่ยมเพื่อน อย่าง อดีตนายกฯ ญี่ปุ่น ฟูมิโอะ คิชิดะ และภริยา งานนี้เหมือนกับไปดับเบิลเดท รับประทานอาหารร่วมโต๊ะของ 2 คู่รักอดีตนายกรัฐมนตรี โดยในโพสต์ของฟูมิโอะกล่าวว่า จัสตินมากับพาร์ตเนอร์หรือคู่ชีวิต เลยทีเดียว


ภาพการเข้าพบอย่างเป็นทางการของทั้งคู่ ยังสร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ไม่หาย เคทีก็มาตอกย้ำความสัมพันธ์ให้เห็นกันชัดๆ ด้วยการเดบิวต์ภาพคู่ลงในอินสตาแกรมของเธอ ที่ทำเหมือนเป็น Vlog เล็กๆ รวมภาพประทับใจการเยือนญี่ปุ่น โดยมีภาพเซลฟี่คู่ คลิปตอนไปดินเนอร์โอมากาเสะ คลิปเสพย์งานอาร์ต เรียกได้ว่าทริปนี้ไม่มีเหงา โชว์ความหวานท้ายปีของคู่รักข้าวใหม่ปลามัน สุดเซอร์ไพรส์ของหนุ่มสาวอดีตคนเคยหม้าย ที่ตอนนี้มาจับคู่กันเองแบบลงตัว ได้อย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน



