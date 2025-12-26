"บิ๊กโจ๊ก" โร่พบ ปปป.หลัง ตร.บุกค้นเครือข่ายขนทองแท่งติดสินบน ป.ป.ช.ช่วยล้มคดี

"บิ๊กโจ๊ก"โร่พบ ตำรวจ ปปป.หลัง ตร.จู่โจมเข้าค้นเครือข่าย11 จุด หาหลักฐานคดีถูกแจ้งความ 157 หลังนำทองแท่ง 246 บาท ติดสินบน ป.ป.ช. ให้ช่วยล้มคดี
วันนี้ ( 26 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงาน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้คณะทำงานในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เข้าค้นบ้านพัก อาคารสำนักงาน และอาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล หรือบิ๊กโจ๊ก อดีตรอง ผบ.ตร. รวม 11 จุด ในกรุงเทพฯ และ จ.สุราษฎร์ธานี หลังถูกแจ้งความในคดีเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผิดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นได้ยึดหลักฐาน และทรัพย์สินที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวนหมายรายการ โดยการเข้าตรวจค้นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับอดีต รอง ผบ.ตร. ครั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะทำงานสืบสวนสอบสวนของ ตร. ได้เข้าแจ้งความที่ กก.5 บก.ปปป. เพื่อดำเนินคดีกับ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ในข้อหาเป็นเจ้าหนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และข้อหาอื่นๆ เหตุเกิดที่ อาคารรัชดา วัน ชั้น 2 แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และที่บริเวณลานจอดรถยนต์สมาคมชาวปักษ์ใต้ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ต่อเนื่องวันที่ 1 กันยายน 2567 เวลากลางวัน โดยมีผู้ถูกกล่าวหา จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 1.พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หรือสุรเชษฐ์ หรือ บิ๊กโจ๊ก หักพาล 2.นายสมบัติ ธรธรรม 3.นายสามารถ กอนแก้ว หรือเอ็ดเวิร์ด 4.นายสรพงษ์ วงค์สุวรรณ 5.นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ ตำแหน่ง กรรมการ ป.ป.ช. และ 6.นายสุรสิทธิ์ แพเกิด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุดสืบสวนในนาม ตร. ได้ให้การว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2567 พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ได้ให้ พ.ต.อ.ภาคภูมิ เข้ามาพบที่สำนักงานอาคารรัชดาวัน ชั้น 2 เมื่อมาถึงพบ นายสามารถ กอนแก้ว อยู่ที่สำนักงานอยู่ก่อนแล้ว พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ภาคภูมิ นำทองคำแท่งไปมอบให้ นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการ ป.ป.ช. ในวันรุ่งขึ้น (1 กันยายน 2567) เพื่อวิ่งเต้นช่วยเหลือทางคดีซึ่งอยู่ในชั้นไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยแจ้งว่าได้พูดคุยตกลงกับ นายเอกวิทย์ ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง พร้อมกำชับให้ถ่ายคลิปวิดีโอในขณะส่งมอบทองคำแท่งไว้ด้วย
จากนั้น พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ได้สั่งการให้ นายสามารถ นำทองคำแห่งที่เตรียมไว้ นำมามอบให้กับ พ.ต.อ.ภาคภูมิ เมื่อได้รับทองคำแท่งแล้ว พ.ต.อ.ภาคภูมิ ได้เดินทางกลับมาถึงที่พักได้เปิดกล่องออกดู พบทองคำแห่ง บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ จำนวน 2 กล่อง รวม น้ำหนัก 246 บาท จึงถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน ต่อมาวันที่ 1 กันยายน 2567 พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ได้สั่งการให้นำทองคำแท่งไปมอบให้ทนายเอกวิทย์ ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ ถนนกาญจนาภิเษก พ.ต.อ.ภาคภูมิ กับพวก จึงได้เดินทางไปรอยู่แถวบริเวณใกล้กับสมาคมชาวปักษ์ใต้
ต่อมา พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ได้โทรศัพท์มาแจ้งให้ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ทราบว่า นายเอกวิทย์ นั่งมาในรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลพาร์ด สีดำ ซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งของ นายเอกวิทย์ และจอดรถรออยู่ที่ลานจอดรถของสมาคมชาวปักษ์แล้ว ให้นำทองคำแท่งไปมอบให้ได้เลย พ.ต.อ.ภาคภูมิ กับพวก จึงขับรถวนไปยังจุดหมาย พบรถยนย์คันดังกล่าวจอดอยู่ที่ลานจอดรถเพียงคันเดียว จึงได้ถือกระเป๋าที่บรรจุทองคำแท่งจำนวนดังกล่าว ลงจากรถเดินไปที่รถตู้ พบว่า นายสุรสิทธิ์ แพเกิด นั่งอยู่ด้านหน้าข้างคนขับ จึงได้มองเข้าไปในรถยนต์พบว่ามีนายเอกวิทย์ นั่งอยู่บริเวณเบาะหลังคนขับ ก่อนยื่นกระเป๋าใส่ทองคำแท่ง ให้กับ นายสุรสิทธิ์ เพื่อมอบให้กับ นายเอกวิทย์ ตามที่ได้รับคำสั่งมา เมื่อได้รับกระเป๋าใส่ทองคำแท่งแล้ว รถตู้คันดังกล่าวได้ขับออกไปจากบริเวณดังกล่าวทันที
ต่อมามีรายงานว่าในค่ำวันเดียวกันนี้ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ได้เดินทางมายังบก.ปปป. เพื่อติดตามคดีดังกล่าวต่อไป