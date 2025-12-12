ทลายเครือข่าย “ยุ้ย ท่าเรือ” ยึดยาเสพติดล็อตมโหฬาร 2.7 ล้านเม็ด–ไอซ์ 222 กก.–คีตามีน 28 กก. มูลค่า 65 ล้าน

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจภูธรภาค 1 เปิดปฏิบัติการบุกทลายโกดังค้ายาเสพติดเครือข่าย “ยุ้ย ท่าเรือ” ยึดของกลางมูลค่ากว่า 65 ล้านบาท หลังพบขบวนการซุกยาในบ้านพักท่าเรือ ใช้รถตู้หรูดัดแปลง–เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์–GPS หวังหลบการติดตาม แต่ไม่รอดชุดสืบสวนเทคนิคพิเศษ
วันนี้ ( 12 ธ.ค.) ที่ สภ.ท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา, พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวะนิชย์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี, นายเดชาธร เชาว์เลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงหน่วยงาน ปปส. และฝ่ายทหาร ร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติด “โกดัง ยุ้ย ท่าเรือ”
การตรวจค้นสามารถยึดของกลางได้จำนวนมาก ได้แก่ยาบ้า 2,700,000 เม็ด ยาไอซ์ 222 กิโลกรัม คีตามีน 28 กิโลกรัม รถยนต์ตู้ฮุนได H-1 ดัดแปลงสำหรับลำเลียงยา รถเก๋ง 1 คัน, รถจักรยานยนต์ 1 คัน โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องพร้อมจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย คือ นายนพรัตน์ หรือ “เอ้” อายุ 32 ปี ชาวบ้านหมอ จ.สระบุรี น.ส.สิริพร หรือ “หนึ่ง” อายุ 42 ปี ชาวอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนขยายผลเครือข่ายของ นาย นรรศมินทร์ หรือ “ยุ้ย ท่าเรือ” เรืองโรจน์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญที่หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งยังคงสั่งการนำยาเสพติดเข้ามากระจายในพื้นที่ จ.สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
จากการสืบสวนพบว่าขบวนการใช้ รถตู้หรูดัดแปลง ถอดเบาะทั้งหมด และติดตั้งระบบสลับป้ายทะเบียนอัตโนมัติ รวมถึงอุปกรณ์ ตัดสัญญาณโทรศัพท์และ GPS เพื่อหลบเลี่ยงการติดตาม แต่เจ้าหน้าที่สามารถใช้เทคนิคพิเศษจับสัญญาณผิดปกติได้ จนนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพัก ม.7 ต.จำปา อ.ท่าเรือ ก่อนยึดของกลางจำนวนมากได้สำเร็จ
รูปแบบกระจายยาเสพติดของเครือข่ายนี้ยังใช้วิธีให้เครือข่ายย่อยนำยาไปวางตามจุดนัดหมาย เช่น เสาไฟฟ้า–ถังขยะ โดยผู้ซื้อ–ผู้ส่ง ไม่รู้จักกัน และไม่มีการติดต่อสื่อสารโดยตรงทุกช่องทาง เพื่อตัดความเชื่อมโยงถึงตัวการใหญ่ เหลือเพียง “ยุ้ย ท่าเรือ” คอยสั่งการจากต่างประเทศ
สืบประวัติพบว่า “ยุ้ย ท่าเรือ” มีคดีอาญาตั้งแต่อายุ 14 ปี เคยต้องคดีฆ่าคนตาย เป็นมือปืนรับจ้าง ติดอันดับมือปืนลำดับที่ 36 ของประเทศ ก่อนผันตัวเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่หลังพ้นโทษ
เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลเส้นทางยาเสพติด และตรวจอายัดทรัพย์สินเครือข่ายทั้งหมด เพื่อทำลายโครงสร้างการเงินของกลุ่มอย่างเด็ดขาด พร้อมเร่งปราบปรามการค้ายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง