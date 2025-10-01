นายกฯ นับถอยหลัง 120 วันยุบสภา - เสริมฉัตรองค์นรสิงห์บนตึกไทยคู่ฟ้า

เริ่มทันที นายกฯอนุทิน ฟิต 120 วันนับถอยหลังยุบสภา เปิดโอกาสประธานTCELS เข้าพบ มูหนัก เสริมฉัตร 7 ชั้นครอบองค์นรสิงห์จำลอง
เมื่อเวลา 8:52 น ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลครั้งแรกหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยนายกรัฐมนตรีได้สวมสูทสีเทา และยังคงใช้รถยนต์ส่วนตัวโรลส์ รอยซ์ ทะเบียน วอ 333 กรุงเทพฯ และยังคงไม่ใช้รถประจำตำแหน่งแต่อย่างใด
ขณะเดียวกันในช่วงเช้าวันนี้ นายประสิทธิ์ วัฒนาพา ประธานTCELS เข้าพบ นายกรัฐมนตรีในเวลา 09.00 น.โดยมีนายสุรศักดิ์ พันเจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยปลัดอว. นำคณะเข้าพบ
โดยในเวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า และระดับผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นที่น่าสังเกตว่า ในส่วนขององค์นรสิงห์จำลองที่ได้มีการย้าย กลับมายังระเบียงตึกไทยคู่ฟ้าแล้วนั้น ได้มีการเสริมฉัตรทอง 7 ชั้นครอบองค์นรสิงห์จำลองเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม วันนี้ถือเป็นวันที่ 1 ของ การทำงาน 120 วัน รัฐบาลในการทำงาน ตามข้อตกลง MOA ร่วมกับพรรคประชาชน และตามที่นายกรัฐมนตรีได้เคยประกาศไว้ 1 ตุลาคม