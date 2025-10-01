xs
นายกฯ นับถอยหลัง 120 วันยุบสภา - เสริมฉัตรองค์นรสิงห์บนตึกไทยคู่ฟ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เริ่มทันที นายก​ฯอนุทิน ฟิต 120 วันนับถอยหลังยุบสภา​ เปิดโอกาสประธานTCELS เข้าพบ​ มูหนัก​ เสริมฉัตร​ 7 ชั้นครอบองค์นรสิงห์จำลอง

เมื่อเวลา 8:52 น ที่ทำเนียบรัฐบาล​ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลครั้งแรกหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยนายกรัฐมนตรีได้สวมสูทสีเทา และยังคงใช้รถยนต์ส่วนตัวโรลส์​ รอยซ์​ ทะเบียน วอ 333 กรุงเทพฯ​ และยังคงไม่ใช้รถประจำตำแหน่งแต่อย่างใด

ขณะเดียวกันในช่วงเช้าวันนี้ นายประสิทธิ์ วัฒนาพา​ ประธานTCELS เข้าพบ นายกรัฐมนตรีในเวลา​ 09.00 น.​โดยมีนายสุรศักดิ์​ พันเจริญวรกุล​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยปลัดอว.​ นำคณะเข้าพบ

โดยใน​เวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า และระดับผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ผู้​สื่อข่าว​รายงานว่าเป็นที่น่าสังเกตว่า ในส่วนขององค์นรสิงห์จำลองที่ได้มีการย้าย กลับมายังระเบียงตึกไทยคู่ฟ้าแล้วนั้น ได้มีการเสริมฉัตรทอง​ 7 ชั้นครอบองค์นรสิงห์จำลองเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม วันนี้ถือเป็นวันที่ 1 ของ การทำงาน​ 120 วัน รัฐบาลในการทำงาน ตามข้อตกลง MOA ร่วมกับพรรคประชาชน และตามที่นายกรัฐมนตรีได้เคยประกาศไว้​ 1 ตุลาคม



