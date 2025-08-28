“บัญชา” ขอ มท.ดูแลสวัสดิการกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ ขอค่าตอบแทนรายเดือน สิทธิ์รักษาพยาบาล เท่าข้าราชการ

วันนี้( 28 ส.ค.)นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล ส.ส.พรรคกล้าธรรม (กธ.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาฯ ว่า ตนได้ทำการสำรวจความต้องการจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ โดยขอให้รัฐจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในทุกพื้นที่ ทั้ง 878 อำเภอ 7,255 ตำบล และกว่า 75,032 หมู่บ้านทั่วประเทศ
นายบัญชา กล่าวต่อว่า กำนันและผู้ใหญ่บ้านปฎิบัติหน้าที่ตามกฏหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 ตามมาตรา 27 ต้องทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข เป็นผู้นำการประชุมราษฎร และประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 20 กระทรวง 142 กรม เพื่อนำงานสู่ประชาชน แต่กลับไม่ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอ มีเพียงสิทธิ์ค่าห้องพักพยาบาล 50% ส่วนที่เหลือต้องใช้สิทธิ์บัตรทอง 30 บาท ต่างจากข้าราชการทั่วไปที่มีสิทธิประโยชน์มากกว่า กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องทำงานด่านหน้า ทั้งในสถานการณ์โควิด-19 หรือแม้แต่ภัยพิบัติในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา พวกเขาปฎิบัติหน้าที่ไม่ต่างจากข้าราชการส่วนท้องถิ่น แต่ค่าตอบแทนยังไม่สอดคล้องกับหน้าที่ที่ทำ หากเปรียบเทียบกับ อบต. ที่ทำงานระดับตำบลเช่นกัน ได้ค่าตอบแทนถึงเดือนละ 35,000 บาท และยังมีรถประจำตำแหน่ง ขณะที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านไม่มีสิ่งเหล่านี้เลย
นายบัญชา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนขอเสนอแนวทางเบื้องต้นให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา เช่น ปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนให้กำนัน 20,000 บาท ผู้ใหญ่บ้าน 15,000 บาท และแพทย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 10,000 บาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ