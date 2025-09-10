ทำเนียบเหงา “ภูมิธรรม” นำรถขนของกลับ - รมต.คืนรถประจำตำแหน่ง รอ ครม.ชุดใหม่เข้าทำงาน

“ภูมิธรรม” นำรถขนของออกจากทำเนียบรัฐบาล รมต.ทยอยคืนรถประจำตำแหน่ง รอ ครม.ชุดใหม่เข้าทำงาน
วันนี้ (10 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา บรรดารองนายกฯ และรัฐมนตรีรักษาการ แยกย้ายเดินทางเข้ากระทรวง อำลาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ด้าน นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกฯ เดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทย ขณะที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนได้นำดอกกุหลาบ มามอบให้กำลังใจกับ นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐ ที่ตึกห้องทำงานตึกบัญชาการ
สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ภายในตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อรองรับ ครม.ชุดใหม่ เข้าทำงาน หลังจาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ขนของใช้และเก้าอี้ส่วนตัว เช่นเดียวกับคณะทำงานชุดเดิมที่เก็บของออกหมดแล้ว โดยเจ้าหน้าที่กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้ตรวจสอบอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ เรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีการทำความสะอาดห้องทำงาน เพื่อให้พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ ล่าสุด ยังไม่ปรากฏทีมงานของนายกรัฐมนตรี เข้ามาดูสถานที่แต่อย่างใด
ขณะที่ตึกบัญชาการ 1 ซึ่งเป็นห้องทำงานของรองนายกฯ และ รมต.ประจำสำนักนายกฯ รวมถึงข้าราชการการเมือง ต่างทยอยขนของกลับ โดยช่วงสายวันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขนของใช้ส่วนตัว กล่องเอกสารต่างๆ เครื่องครัว เก้าอี้ ออกจากห้องทำงานของนายภูมิธรรม บริเวณชั้น 4 ขนใส่รถบรรทุก 2 คัน จากนั้นกองสถานที่ฯ จะตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์เครื่องใช้ เตรียมรับ ครม.ชุดใหม่ ที่จะเข้ามาใช้ห้องทำงาน
นอกจากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ที่ใช้รถประจำตำแหน่ง ได้ทยอยส่งคืนรถให้กับกองสถานที่ ยานพาหนะฯ นำไปเก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้ว