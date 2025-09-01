“ภูมิธรรม” ลั่น ไม่มีวอร์รูมเกาะติดผลประชุม เมินลุ้นผลและไม่ได้เข้าพรรคพท.

“ภูมิธรรม” โผล่ทำเนียบ ลั่น ไม่มีวอร์รูมเกาะติดผลประชุม พรรคปชน. และไม่ได้เข้าพรรคพท. เมินลุ้นผล
วันนี้ (1ก.ย.) เมื่อเวลา 14.00 น. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเซ็นเอกสาร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ก่อนที่จะลงมาจากห้องทำงานตึกบัญชาการ 1
โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถาม ว่าจะไปวอร์รูมติดตามสถานการณ์ผลประชุมพรรคประชาชนที่ไหน นายภูมิธรรม กล่าวว่าให้สัมภาษณ์ไปแล้ว เมื่อถามย้ำว่าจะมีวอร์รูมติดตามผลประชุมพรรคประชาชนหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่มีวอร์รูม และไม่ได้เข้าพรรคเพื่อไทย
เมื่อถามว่าลุ้นหรือไม่ว่าพรรคประชาชนจะตัดสินใจอย่างไร นายภูมิธรรม ส่ายหน้าและระบุว่า “ไม่ลุ้น ให้สัมภาษณ์ไปแล้ว เอาตามนั้น”