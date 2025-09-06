ใหม่มาเก่าไป! เผยภาพขนของทีมงาน "รัฐบาลอิ๊งค์" ออกทำเนียบ รอรับนายกฯ คนใหม่

บรรยากาศทำเนียบรัฐบาลสุดเงียบเหงา หลังสภาฯ โหวตเลือก "อนุทิน ชาญวีรกูล" เป็นนายกฯ คนที่ 32 ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งขนของออกจากห้องทำงานรัฐมนตรีเดิม พร้อมทำความสะอาดครั้งใหญ่ เตรียมพร้อมรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 วินิจฉัยว่า “แพทองธาร” ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง สิ้นสุดความเป็นนายกฯ ปมคลิปเสียงสนทนา “ฮุนเซน” ชี้เป็นการถือเอาประโยชน์ของสมเด็จฮุนเซนเหนือกว่าประโยชน์ชาติ ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ก.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32
ล่าสุด วันนี้ (6 ก.ย.) มีรายงานความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติโหวตเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ทำให้ตลอดทั้งวันทำเนียบฯ มีความเงียบสงบผิดปกติ
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลาประมาณ 09.30 น. เจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและของใช้ส่วนตัวออกจากห้องทำงานของรัฐมนตรี โดยเริ่มที่ห้องทำงานของ น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งพบว่ามีการขนภาพวาดที่เคยติดตั้งอยู่บนฝาผนังออกไป
ต่อมาในเวลาประมาณ 10.00 น. พบรถบรรทุก 6 ล้อ ที่คลุมผ้าใบทึบได้เคลื่อนตัวออกจากบริเวณหลังตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งคาดว่าจะเป็นการขนย้ายสัมภาระและของใช้ส่วนตัวของคณะรัฐมนตรีชุดเก่า
นอกจากนี้ ยังมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ทั้งตึกไทยคู่ฟ้าและตึกบัญชาการ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำยาเครื่องปรับอากาศใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าทำงานของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้ง
แม้จะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งให้เตรียมพร้อมดำเนินการขนย้ายสิ่งของของคณะรัฐมนตรีเดิมตลอดทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อให้การส่งมอบพื้นที่เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว