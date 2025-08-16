ทักษิณส่งตัวแทนมอบ 1 แสน เยี่ยวยา ผู้เสียชีวิตจรวด BM21 ตกใส่บ้าน

อุบลราชธานี-นายสมคิด เชื้อคง เป็นตัวแทนนายทักษิณ ชินวัตร มอบเงินเยียวยา 1 แสน ให้กับครอบครัวพลเรือนที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาในพื้นที่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
วันนี้(16 ส.ค.) นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง ) พร้อมคณะเป็นตัวแทนของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มอบเงินสด 100,000 บาท ให้กับนายอ่อนศรี โจรสา อายุ 60 ปี ลูกชายของนางฮุ่ง โจรสา อายุ 70 ปี ชาวบ้านบ้านกุดเชียงมุน หมู่ 8 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน ที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ตั้งแต่วันแรกของการปะทะกันในวันที่ 24 ก.ค.
นายสมคิด กล่าวว่าวันนี้ มาเป็นตัวแทนนายทักษิณ ชินวัตร มอบเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตของนางฮุ่งจำนวน 100,000 บาท กับทายาทของนางฮุ่ง โดยนายทักษิณมีความตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งเรื่องการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต อีกเรื่องที่จะทำวันนี้ คือการมอบบ้านน็อคดาวน์ ให้บ้านของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายชุดที่ 2 ที่บ้านโพนเมือง ต.โดมประดิษฐ์ โดยไม่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ 100 ล้านบาท
ส่วนปัญหาที่ได้รับการสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่วันนี้คือการ ที่เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหายต่ำกว่าความเสียหายที่เป็นจริง เพราะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจนั้นบางรายยังไม่กลับเข้าพื้นที่ จึงยังไม่เห็นความเสียหายทั้งหมด ซึ่งตนจะนำความกังวลของชาวบ้านแจ้งให้อำเภอทราบ
สำหรับอำเภอน้ำยืน มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหมด 81 หลัง สิ่งที่ขาดเหลือก็จะทำการเพิ่มเติมให้ อยากให้เข้าใจว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องการให้ทำตอนนี้คือ การเยียวยาให้เร็วที่สุด ไม่ว่าในรูปแบบต่างๆ รัฐบาลจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว