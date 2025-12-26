ลุยค้น 8 จุด เอาผิด“โจ๊ก”ติดสินบน ป.ป.ช.ทองคำแท่งหนัก 246 บาท ช่วยคดี เว็บไซต์พนันมินนี่ -บีเอ็นเค มาสเตอร์

ตำรวจ ปปป. ปูพรมลุยค้น 8 จุด เอาผิด “โจ๊ก” หลังพบติดสินบนเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ด้วยทองคำ 246 บาท ช่วยวิ่งเต้นคดี เว็บไซต์พนันออนไลน์มินนี่ และ เว็บไซต์พนันออนไลน์บีเอ็นเค มาสเตอร์
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา พ.ต.อ.เอกชัย วิเชียร รอง ผบก.สส.ภ.9 ช่วยราชการสืบสวนสอบสวนสืบสวนชายแดนภาคใต้ และพวกอีก 2 ราย ได้เข้าทำการร้องทุกข์กับ ร.ต.อ.ธนารักษ์ เข็มกำเนิด รอง สว.สอบสวน กก.5 บก.ปปป. เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา รวม 6 ราย ประกอบด้วย 1.พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. 2.นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการ ป.ป.ช. 3.นายสมบัติ ธรธรรม 4.นายสามารถ กอนแก้ว หรือ เอ็ดเวิร์ด 5.นายสรพงษ์ วงศ์สุวรรณ และ 6.นายสุรสิทธิ์ แพเกิด ในข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157
รายละเอียดของพฤติการณ์ คือ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 67 ทึ่ผ่านมา พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล ในเวลานั้น มีตำแหน่งเป็น รอง ผบ.ตร. ได้เรียกให้ลูกน้องคนสนิท คือ พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย เข้ามาพบที่สำนักงานอาคารรัชดา วัน ชั้น 2 แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร เพื่อให้มาพบกับนายสามารถ กอนแก้ว ที่มารออยู่ก่อนหน้านี้แล้ว จากนั้น พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ได้สั่งให้ พ.ต.อ.ภาคภูมิ นำทองคำแท่งจำนวนหนึ่ง ไปมอบให้กับนายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการ ป.ป.ช. ในวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 1 กันยายน 67 เพื่อเป็นสินบนในการวิ่งเต้นคดีให้นายเอกวิทย์ช่วยเหลือในทางคดีที่อยู่ในชั้นไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดย พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ได้แจ้งกับ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ว่า ได้พูดคุยตกลงกับนายเอกวิทย์ เรียบร้อยแล้ว ส่วนสถานที่ที่จะให้นำทองคำไปมอบให้กับนายเอกวิทย์นั้น จะแจ้งให้ทราบภายหลัง แต่กำชับไว้ว่า ถ้าส่งมอบทองคำแล้วให้ถ่ายคลิปวีดีโอไว้ด้วยในขณะส่งมอบทองคำให้กับนายเอกวิทย์
พอ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ สั่งการด้วยวาจาให้ พ.ต.อ.ภาคภูมิ เสร็จสิ้น จากนั้นได้สั่งให้นายสามารถ กอนแก้ว นำทองคำแท่งส่งให้กับ พ.ต.อ.ภาคภูมิ พอได้รับทองคำแท่งมาแล้ว พ.ต.อ.ภาคภูมิ จึงมาเปิดดูที่บ้านพัก พบว่า ทองคำแท่งถูกบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ จำนวน 2 กล่อง น้ำหนักกว่า 246 บาท ด้วยความไม่สบายใจ พ.ต.อ.ภาคภูมิ จึงถ่ายคลิปทองคำแท่งดังกล่าวไว้ในโทรศัพท์ด้วยเอง เพราะกลัวว่า หลังจากส่งมอบทองคำแล้ว ยอดทองคำจะไม่ตรงตามที่ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ และ นายเอกวิทย์ ตกลงกันไว้
กระทั่งวันที่ 1 กันยายน 67 วันรุ่งขึ้น ในช่วงเวลากลางวัน พ.ต.อ.ภาคภูมิ ได้นำทองคำแท่ง น้ำหนัก 246 บาท ไปมอบให้นายเอกวิทย์ ที่ลานจอดรถสมาคมชาวปักษ์ใต้ ถนนกาญจนภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา โดยนายเอกวิทย์ ได้นั่งรถตู้อัลพาร์ด สีดำ ทะเบียน 4457 กทม. ซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งของนายเอกวิทย์มารับทองคำดังกล่าว โดยนายเอกวิทย์นายเอกวิทย์ นั่งอยู่ฝั่งผู้โดยสารหลังเบาะคนขับ และมีนายสุรสิทธิ์ แพเกิด นั่งอยู่ฝั่งข้างคนขับ พอรถของนายเอกวิทย์จอด จากนั้น พ.ต.อ.ภาคภูมิ จึงส่งกระเป๋าทองคำแท่งส่งให้กับนายสุรสิทธิ์ และนายสุรสิทธิ์ ก็ส่งให้นายเอกวิทย์ แล้วก็รถคันดังกล่าวก็เคลื่อนออกไป
ทั้งนี้ภายหลังพนักงานสอบสวน บก.ปปป. รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับคดี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ติดสินบนเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ดังกล่าว จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นสืบหาพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติม ก่อนสนธิกำลังกับหน่วยต่างๆจำนวนกว่า 100 นาย นำหมายค้นบุกปูพรมตรวจค้นจุดต้องสงสัย ที่เกี่ยวข้องกับคดีตามหมายศาล กว่า 8 จุด ประกอบด้วย
1. บ้านเลขที่ 99 ม.1 บางระมาด ตลิ่งชัน กทม. ซึ่งเป็นจุดที่เกี่ยวพันกับนายสมบัติ ธรธรรม
2.อาคารสำนักงานรัชดา วัน เลขที่ 547 ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก จันทรเกษม จตุจักร ซึ่งเป็นสถานที่รับมอบทองคำแท่ง ระหว่าง พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ และ พ.ต.อ.ภาคภูมิ
3.บ้านเลขที่ 96/108 Bright สุขุมวิท24 เขตคลองเตย ซึ่งเป็นจุดเกี่ยวพันกับนายสามารถ ก้อนแก้ว
4.อาคารชุด เลขที่ 68/499 Park24 ซอยสุขุมวิท24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย ซึ่งเป็นจุดเกี่ยวพันกับนายสามารถ ก้อนแก้ว
5.บ้านเลขที่ 8/974 ซ.อาจณรงค์ 1 คลองเตย เขตคลองเตย ซึ่งเป็นบ้านพักของนางสาวนุสรา กิ่งทุม ซึ่งเป็นลูกน้องของนายสามารถ กอนแก้ว คนที่ซื้อทองคำแท่งให้ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์
6.บ้านเลขที่ 193/37 หมู่บ้านสวนเอก สยาม ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค ซึ่งเป็นจุดเกี่ยวพันกับนายสรพงษ์ วงค์สุวรรณ ที่เป็นคนซื้อทองคำแท่งอีกคนหนึ่ง และเป็นคนสนิทของสมบัติ ธรธรรม
7.บ้านเลขที่ 99 ม.4 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นจุดเกี่ยวพันกับนายสุรสิทธิ์ แพเกิด
8. บ้านเลขที่ 99/84 หมู่บ้านศุภาลัย มณฑลา ถ.พุทธมณฑล สาย 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นจุดเกี่ยวพันทางคดี โดยเป็นบ้านพักของนายชัชวาล เดชาโรจนภัทท์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมรายละเอียดและหลักฐานของการตรวจค้นแต่ละจุดรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับมูลเหตุสำคัญที่ทำให้ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ตัดสินใจให้ลูกน้องนำทองคำแท่งน้ำหนักรวม 246 บาท ไปส่งมอบให้กับนายเอกวิทย์ กรรมการ ป.ป.ช. นั้น ก็เพื่อต้องการติดสนบนให้ช่วยเหลือวิ่งเต้นคดีที่ตนเองกำลังถูกไต่สวนความผิดจาก ป.ป.ช. ซึ่งมีด้วยกันหลายคดี อาทิ คดีเว็บไซต์พนันออนไลน์มินนี่ และ เว็บไซต์พนันออนไลน์บีเอ็นเค มาสเตอร์ (BNK MASTER) รวมไปถึงคดีแจงทรัพย์สินเท็จ ที่อยู่ระหว่างการไต่สวน