รวบ “หยาดฟ้า” เจ้ามือหวยใต้ดิน “บ้านทรัพย์มหาศาล” ขายผ่านทางออนไลน์มานานกว่า 5 ปี

ตำรวจไซเบอร์บุกจับกุม น.ส.หยาดฟ้า เจ้ามือหวยใต้ดิน “บ้านทรัพย์มหาศาล” ขายผ่านทางออนไลน์ ทำมานานกว่า 5 ปี
วันนี้ (19 ธ.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ บช.สอท. พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 สั่งการให้ พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ท.สิริวิชญ์ มหัทธนวิศิษฎ์ รอง ผกก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ท.พร้อมพล นิตย์วิบูลย์ รอง ผกก กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.4 ช่วยฯกก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ต.ยุทธพงษ์ อมรมงคลศิลป์ สว.สอท.3 ช่วยฯ กก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ต.เปรมประชา อุตมา สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.4 ช่วยฯกก.2 นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดพิมาย ที่ 19/2568 ค้นบ้านเลขที่ 4 หมู่7 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เข้าจับกุม น.ส.หยาดฟ้า อายุ 30 ปี เจ้าของบ้าน พร้อมตรวจยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง บัตรแสดงหมายเลขหวยบ้านทรัพย์มหาศาล บ้านมาตาเศรษฐี บ้านมงคลเศรษฐี และบ้านถุงเงินถุงทอง ประจำงวดวันที่ 2 มกราคม 2569 รวมจำนวน 3,733 ใบ
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่า ในการจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากชุดสืบสวน กก.2 บก.สอท.4 ได้เข้าจับกุม “ก้อยบางแค” เจ้ามือหวยใต้ดินออนไลน์รายใหญ่ย่านบางแค กรุงเทพฯ เมื่อช่วงช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จากนั้นได้ทำการสอบสวนสืบสวนขยายผลจนได้พยานหลักฐานที่เชื่อมโยงว่า น.ส.ก้อย เป็นลูกข่ายและรับสลากหวยมาอีกทอดหนึ่งจาก น.ส.หยาดฟ้า ซึ่งเป็นเจ้ามือหวย ชื่อ “หวยบ้านทรัพย์มหาศาล” ซึ่งได้มีการโพสต์ขายผ่านทางออนไลน์ มีฐานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านพักและเจ้าจับกุมตัวไว้ได้พร้อมของกลางทั้งหมด
จากการสอบสวน น.ส.หยาดฟ้า ให้การยอมรับว่าได้ลักลอบขายหวยใต้ดินออนไลน์มานานกว่า 5 ปี เนื่องจากมีรายได้ดี โดยเป็นแม่ข่ายหวยใต้ดินออนไลน์และส่งหวยให้กับตัวแทน ซึ่งเป็นลูกข่ายทั้งในพื้นที่ อ.พิมาย และต่างจังหวัด เพื่อนำไปขายต่อในราคาใบละ 150 บาท โดยตัวแทนจะได้กำไรจากราคาหน้าสลาก 20 บาทต่อใบ
โดยจะประกาศผลรางวัลทุกในวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ซึ่งผู้ซื้อหวยจะได้รับสิทธิลุ้นหลากหลายรางวัล ตัวอย่างเช่น รางวัลเลข 3 ตัวท้ายรางวัลที่ 1 จะรับเงิน 100,000 บาท 3 ตัวหน้ารางวัลที่ 1 จะรับเงิน 1,000 บาท 3 ตัวท้ายรางวัลข้างเคียง จะรับเงิน 300 บาท 3 ตัวหน้าหมุนสองครั้ง จะรับเงิน 300 บาท 3 ตัวท้ายหมุน 2 ครั้ง จะรับเงิน 300 บาท 2ตัวโต๊ดรางวัลที่ 1 จะรับเงิน 200 บาท 2 ตัวบน จะรับเงิน 200 บาท 2 และตัวล่างจะรับเงิน 200 บาท เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมามีรายได้จากการขายหวยเฉลี่ย 4-5 หมื่นบาทต่อเดือน
เบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีในความผิดฐาน จัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน