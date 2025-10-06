สหรัฐฯ​ ชื่นมื่น​ ผู้นำใหม่ญี่ปุ่น​ พัฒนาผลป.ย.​ ความมั่นคงอินโด-แปซิฟิกกัน

วอชิงตัน (6 ต.ค.) - สหรัฐฯ แสดงความหวังว่าจะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับญี่ปุ่นต่อไป หลังจากพรรครัฐบาลเลือกซานาเอะ ทาคาอิจิ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่
“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทำงานร่วมกับญี่ปุ่นต่อไปเพื่อพัฒนาผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และผลประโยชน์ร่วมกัน” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าว พร้อมเสริมว่าพันธมิตรทวิภาคีนี้เป็น “รากฐานสำคัญของสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกและทั่วโลก และไม่เคยแข็งแกร่งเท่านี้มาก่อน”
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำญี่ปุ่น จอร์จ กลาส แสดงความยินดีกับทาคาอิจิที่ได้เป็นผู้นำหญิงคนแรกของพรรคเสรีประชาธิปไตย เขียนในโพสต์ X ว่า “ตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเธอเพื่อเสริมสร้างและขยายความร่วมมือ (สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น) ในทุกด้าน”
ทาคาอิจิ วัย 64 ปี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของพรรคในการเลือกตั้งรอบสองเมื่อวันเสาร์ เธอเตรียมเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น แทนที่ชิเงรุ อิชิบะ หลังจากการลงมติในรัฐสภาเมื่อกลางเดือนตุลาคม
การเลือกตั้งของทาคาอิจิเกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ จะมีกำหนดเดินทางเยือนเอเชียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลับเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม
ทรัมป์วางแผนที่จะเยือนมาเลเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม หลังจากเดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศพันธมิตรในปีนี้ ทรัมป์น่าจะเดินทางถึงโตเกียวประมาณวันที่ 27 ตุลาคม และหารือกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น
ทรัมป์เดินทางเยือนญี่ปุ่นครั้งสุดท้ายในปี 2562 ระหว่างดำรงตำแหน่งสมัยแรก ซึ่งครั้งหนึ่งเขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดที่สุดกับอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น ท่ามกลางผู้นำโลก
ทาคาอิจิ ผู้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมหัวรุนแรงและเป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีมุมมองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความมั่นคงของชาติเช่นเดียวกับอาเบะหลายด้าน
เช่นเดียวกับอาเบะ เธอได้โต้แย้งว่าความโหดร้ายของญี่ปุ่นในช่วงสงคราม ซึ่งเป็นต้นตอสำคัญของความตึงเครียดกับจีนและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ นั้นถูกกล่าวเกินจริงไป
แม้หลังจากเข้ารับตำแหน่งสมัยที่สองแล้ว ทรัมป์ก็ยังคงกล่าวถึงอาเบะว่าเป็นเพื่อนที่ดีเมื่อได้รับโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับญี่ปุ่น
สื่อหลักของสหรัฐฯ รายงานข่าวอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับชัยชนะของทาคาอิจิในการเลือกตั้งพรรครัฐบาลญี่ปุ่น โดยเน้นไปที่โอกาสที่เธอจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก และความตั้งใจที่จะเปิดการเจรจาการค้ากับทรัมป์อีกครั้ง ดังที่ได้ระบุไว้ในระหว่างการหาเสียงของเธอ
อย่างไรก็ตาม ทาคาอิจิเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันต่อพันธมิตรที่ญี่ปุ่นมีมายาวนานหลายทศวรรษกับสหรัฐอเมริกา
วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า "มุมมองอนุรักษ์นิยมของเธอเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและประเด็นทางสังคมทำให้เธอมีความผูกพันทางอุดมการณ์กับทรัมป์ในระดับหนึ่ง"