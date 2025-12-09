เช็กด่วน! ญี่ปุ่นเฝ้าระวังแผ่นดินไหวใหญ่ระดับ Mega Quake ตลอดแนวชายฝั่งแปซิฟิกตอนเหนือ

NHK - ทางการญี่ปุ่นออกเตือนความเป็นไปได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ระดับ Mega Quake ตลอดแนวชายฝั่งตั้งแต่ฮอกไกโด จนถึงชิบะ ในระดับที่สูงกว่าปกติ หลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่นอกชายฝั่งอาโอโมริเมื่อคืนวาน (8 ธ.ค.) แนะให้ประชาชนตื่นตัว เตรียมพร้อม
จากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ขนาด 7.6 แมกนิจูด ในทะเลใกล้ จ.อาโอโมริ เมื่อคืนวานนี้ (8 ธ.ค.) ล่าสุด วันนี้ (9 ธ.ค.) กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ได้ออกประกาศเตือนว่า ขณะนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิด "แผ่นดินไหวขนาดใหญ่" (Mega Quake) ในพื้นที่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นสูงกว่าระดับปกติ แม้จะไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นหรือไม่ แต่ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์
โดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวัง อยู่ตลอดแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งแต่ จังหวัดฮอกไกโด (Hokkaido) ยาวลงมาจนถึง จังหวัดชิบะ (Chiba)
ขณะที่ นายโมริคุโบะ สึคาสะ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะรัฐมนตรีฝ่ายเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ได้แถลงข่าวอย่างเร่งด่วนให้คำแนะนำจากทางการ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวตื่นตัว และเตรียมพร้อมตลอดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ แม้ว่าจะยังไม่มีการออกคำสั่งอพยพอย่างเป็นทางการก็ตาม โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติดังนี้
• ตรวจสอบเส้นทางอพยพ : ทบทวนจุดปลอดภัยและเส้นทางหนีภัยใกล้บ้าน
• เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน : ตรวจเช็กกระเป๋ายังชีพให้พร้อมหยิบฉวย
• ความปลอดภัยในบ้าน : ตรวจสอบและยึดเฟอร์นิเจอร์ให้แน่นหนาป้องกันการล้มทับ
• เสบียงสำรอง : เตรียมน้ำดื่ม อาหารแห้ง และห้องน้ำพกพาให้เพียงพอ
หมายเหตุ : นี่ถือเป็น ครั้งแรก ที่มีการประกาศเตือนภัยในระดับนี้ นับตั้งแต่มีการนำระบบการแจ้งเตือนดังกล่าวมาใช้ในปี 2565