แผ่นดินไหวญี่ปุ่น 7.5 บาดเจ็บ 30 คน รัฐบาลเตือนระวังอาจเกิดเหตุรุนแรงซ้ำ

โตเกียว (เกียวโดนิวส์ 9 ธ.ค.) - เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.5 ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยสึนามิสำหรับพื้นที่ชายฝั่งของฮอกไกโด รวมถึงจังหวัดอาโอโมริและอิวาเตะ ก่อนที่จะยกเลิกประกาศเตือนภัยในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา
กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังระบุด้วยว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 23:15 น. (คืนวันที่ 8 ธ.ค.) นอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของจังหวัดอาโอโมริ ที่ความลึก 54 กิโลเมตร เพิ่มโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใกล้เคียงกันหรือใหญ่กว่าในพื้นที่เดียวกันภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
นับเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานได้ออกประกาศเตือนภัยดังกล่าวสำหรับพื้นที่ชายฝั่งของฮอกไกโดและชายฝั่งซันริกุ ซึ่งทอดยาวจากจังหวัดอาโอโมริ ผ่านจังหวัดอิวาเตะ และมิยางิ
สำนักงานคณะรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ เช่น การเตรียมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถอพยพได้ทันทีหากจำเป็น
แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตามแนวร่องลึกนอกชายฝั่งฮอกไกโดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลได้เตือนถึงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดจากแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกมุดตัวลงไปใต้เกาะฮอนชู ตามรายงานของหน่วยงาน
แผ่นดินไหวขนาด 9.0 แมกนิจูดในปี 2554 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 20,000 คน สูญหายกว่า 2,500 คน และก่อให้เกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ก็เกิดขึ้นนอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเช่นกัน
สามชั่วโมงครึ่งหลังเกิดแผ่นดินไหว คำเตือนสึนามิได้ลดระดับลง จนเมื่อเวลา 6:20 น. ของวันอังคาร คำเตือนดังกล่าวได้ถูกยกเลิก
แผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุนแรงระดับ 6 บนสุดตามมาตราวัดความรุนแรงแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่ 7 ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอาโอโมริ ซึ่งสามารถรู้สึกได้ถึงใจกลางกรุงโตเกียว
หลังจากเกิดแผ่นดินไหว หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยพิเศษเกี่ยวกับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตามแนวร่องลึกนอกชายฝั่งแปซิฟิกทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ซึ่งหลังจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดพบว่ามีขนาด 7.0 หรือมากกว่า
หน่วยงานประเมินว่ามีโอกาส 1 ใน 100 ที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8 หรือมากกว่าภายในเจ็ดวัน แต่ถึงแม้จะมีการแจ้งเตือนดังกล่าว เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้เรียกร้องให้ประชาชนอพยพเพื่อเตรียมพร้อม
นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ณ สำนักนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ประชาชนใส่ใจข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เผยแพร่ในสัปดาห์หน้า และเตรียมพร้อมอพยพทันทีที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของพื้นดิน
มิโนรุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และชินจิโร โคอิซูมิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้บรรยายสรุปให้ผู้สื่อข่าวฟังถึงการรับมือกับแผ่นดินไหวอย่างเต็มกำลังของรัฐบาล โดยระบุว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับความพยายามในการกู้ภัยเป็นอันดับแรก
ในจังหวัดอาโอโมริและฮอกไกโด มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 30 ราย รวมถึงผู้ป่วยอาการสาหัสอย่างน้อย 1 รายในจังหวัดฮิดากะของฮอกไกโด โดยไม่มีผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้ รัฐบาลจังหวัดอาโอโมริระบุว่ามีบ้านเรือนประมาณ 2,700 หลังที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
ยังไม่มีรายงานความผิดปกติใดๆ จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในฮอกไกโด หรือจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาโอโมริ มิยางิ และฟุกุชิมะ รัฐบาลยังยืนยันว่าไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ ที่โรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเมืองรอคคาโช หมู่บ้านชายฝั่งแปซิฟิกในจังหวัดอาโอโมริ
รถไฟหัวกระสุนโทโฮคุชินคันเซ็นระหว่างสถานีฟุกุชิมะและชินอาโอโมริได้หยุดให้บริการแล้ว JR East ผู้ให้บริการรถไฟหัวกระสุนกล่าวว่า รถไฟหัวกระสุนที่บรรทุกผู้โดยสาร 94 คน ต้องติดอยู่ที่จังหวัดอาโอโมริเป็นเวลาสั้นๆ
ผู้คนที่ตื่นขึ้นมาจากแผ่นดินไหวในยามดึกต่างเล่าถึงความหวาดกลัวที่พวกเขาประสบขณะพยายามหาที่ปลอดภัยท่ามกลางอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์
“ผมกำลังหลับอยู่ตอนที่เริ่มสั่นไหวราวกับถูกกระแทกจากด้านล่างอย่างกะทันหัน หลังจากนั้น การสั่นสะเทือนก็ยังคงดำเนินต่อไปทั้งในแนวดิ่งและแนวขวางเป็นเวลานาน” ชายวัย 40 ปีคนหนึ่งในเมืองฮาจิโนเฮ จังหวัดอาโอโมริกล่าว
หญิงวัย 75 ปีในเมืองคามาอิชิ จังหวัดอิวาเตะ กล่าวว่าเธอกำลังจะหลับเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เธอจึงหนีหลบภัยบนที่สูงโดยนั่งรถยนต์ที่ลูกสาวของเธอขับ
"ฉันลังเลอยู่ว่าควรไปดีไหม ฉันกลัวหมีโผล่มา สามีต้องดูแล และเราก็มีแมว" เธอกล่าว
อุณหภูมิบริเวณชายฝั่งในจังหวัดอาโอโมริและจังหวัดอิวาเตะลดลงต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียสเมื่อคืนวันจันทร์ เจ้าหน้าที่เทศบาลวัย 27 ปีในเมืองคุจิ จังหวัดอิวาเตะ