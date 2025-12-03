AIS 3BB FIBRE 3 ระดมทีมช่าง ลงพื้นที่หาดใหญ่ ฟื้นฟูเน็ตบ้าน

AIS 3BB FIBRE 3 ระดมทีมช่างและวิศวกรจากหลายภูมิภาค ลงพื้นที่หาดใหญ่เร่งฟื้นฟูโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ให้กลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ภายใต้ภารกิจ “AIS 3BB FIBRE 3 เคาะประตูช่วยซ่อม ฟื้นเน็ตไฟเบอร์ให้ถึงบ้าน เคียงข้างชาวหาดใหญ่”
ทีมงานลงพื้นที่ดูแลลูกค้าเชิงรุกถึงหน้าบ้าน เปลี่ยนอุปกรณ์ WiFi Router และ Playbox ที่ชำรุดจากน้ำท่วมให้ใช้งานได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับบ้านที่ไฟฟ้าและโครงข่ายกลับมาพร้อมใช้งานแล้ว โดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าแจ้งปัญหา เพื่อช่วยให้ทุกครอบครัวกลับมาเชื่อมต่อออนไลน์ ติดต่อคนใกล้ชิด ทำงาน และใช้ชีวิตได้เร็วที่สุด
เพื่อรองรับการฟื้นฟูในวงกว้าง AIS ได้จัดเตรียมอุปกรณ์จำนวนมาก ส่งตรงมายังพื้นที่หาดใหญ่ พร้อมทีมช่างจากทั่วประเทศร่วมปฏิบัติการแบบบ้านต่อบ้าน เพื่อเร่งฟื้นสัญญาณไฟเบอร์ให้กลับมามีเสถียรภาพอย่างรวดเร็ว ตอกย้ำจุดยืนของ AIS 3BB FIBRE 3 ในฐานะ “เน็ตบ้านอุ่นใจ” ที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์
นอกจากนี้ AIS 3BB FIBRE 3 ยังได้ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการออกไปอีก 30 วัน สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และเป็นอีกหนึ่งการดูแลจากใจในช่วงเวลาที่ทุกครอบครัวกำลังฟื้นฟูชีวิตและบ้านเรือน
ด้วยความห่วงใยต่อพี่น้องชาวหาดใหญ่ AIS 3BB FIBRE 3 ขออยู่เคียงข้างและพร้อมเป็นพลังเล็ก ๆ ที่ช่วยให้ทุกการเชื่อมต่อยังคงไม่สะดุดในยามวิกฤติ