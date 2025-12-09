บาดเจ็บหลายคน!ญี่ปุ่นยกเลิกเตือนภัยสึนามิ หลังแผ่นดินไหวรุนแรง7.6เขย่าทางเหนือ

แผ่นดินไหวรุนแรงสั่นสะเทือนชายฝั่งทางเหนือของญี่ปุ่นในช่วงค่ำวันจันทร์(8ธ.ค.) หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศตรวจพบคลื่นสึนามิซัดเข้าชายฝั่งหลายระลอกและสื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานมีผู้ได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามล่าสุดได้มีการประกาศยกเลิกเตือนสึนามิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แผ่นดินไหวระดับ 7.6 ซึ่งเขย่านอกชายฝั่งเมืองมิซาวะ ตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่น มีรายงานข่าวบีบให้ชาวบ้านต้องหลบหนีออกจากที่พักอาศัยและทำประชาชนหลายพันคนต้องอยู่โดยปราศจากไฟฟ้าใช้
สำนักงานอุตนิยมวิทยาของญี่ปุ่น ออกถ้อยแถลงเตือนสึนามิ และมีรายงานว่าคลื่นหนึ่งได้ซัดเข้าหาท่าเรือแห่งหนึ่งในจังหวัดอาโอโมริ บริเวณที่เมืองมิซาวะตั้งอยุ่ หน่วยงานแห่งนี้รายงานว่ามีหลายคลื่นซัดเข้าหาชายฝั่ง วัดได้สูงสุด 70 เซนติเมตร
ในตอนเช้าวันอังคาร(9ธ.ค.) สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น ได้ยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิ แต่ยังคงมีการออกคำแนะนำระดับต่ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือของญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายชั่วโมง ก่อนท้ายที่สุดก็ได้มีการยกเลิกเช่นกัน
สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค รายงานอ้างพนักงานของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองฮาชิโนเฮะ ในโอโมริ ระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บบางราย ผลจากแผ่นดินไหว ที่สั่นสะเทือนตอน 14.15 จีเอ็มที.(ตรงกับเมืองไทย 21.15น.) ขณะที่สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ ระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ มีศูนย์กลางลึกลงไปใต้ทะเล 44 กิโลเมตร
คลิปวิดีโอพบเห็นเศษกระจกแตกกระจัดกระจายบนท้องถนน ขณะที่เอ็นเอชเครายงานว่าชาวบ้านในเมืองฮาชิโนเฮะ หลบหนีจากที่พักอาศัยไปพักพิงชั่วคราวที่ศาลากลางเมือง นอกจากนี้่แล้วยังมีประชาชนอีกราว 2,700 ครัวเรือนในโอโมริ ที่ต้องอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้ ท่ามกลางรายงานข่าวว่ามีเหตุไฟไหม้หลายจุด
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวยังสามารถสัมผัสได้ถึงเมืองซัปโปโร ศูนย์กลางทางเหนือของประเทศ ท่ามกลางเสียงดังระงมบนสมาร์ทโฟนของระบบแจ้งเตือนภัยประชาชน
ในเบื้องต้น สำนักงานอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัย คาดหมายว่าสึนามิสูงสุด 3 เมตร จะซัดเข้าชายฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่น ขณะที่โฆษกระดับอาวุโสของรัฐบาล เรียกร้องประชาชนให้อยู่แต่ในพื้นที่ปลอดภัย จนกว่าการแจ้งเตือนภัยจะถูกยกเลิก
นอกจากนี้ในถ้อยแถลงอีกรอบ รัฐบาลเตือนว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจพบเห็นแผ่นดินไหวรุนแรงเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า
เจ้าหน้าที่รายงานว่าไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับความผิดปกติ จากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 2 แห่งทางภาคเหนือของญี่ปุ่น และบอกว่าเวลานี้อยู่ระหว่างตรวจสอบโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อื่นๆเพิ่มเติม
แผ่นดินไหวรุนแรง 9.0 ในปี 2011 โหมกระพือสึนามิ ทำผู้คนเสียชีวิตหรือสูญหายไปกว่า 18,500 ราย และก่อหายนะแท่งปฏิกรณ์นิวเคลียร์หลอมละลาย ณ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยาก แต่ในเดือนมกราคม รัฐบาลญี่ปุ่นได้เผยแพร่รายงานคาดการณ์แผ่นดินไหวฉบับใหม่ เพิ่มความเป็นไปได้ของการเกิดอภิมหาแผ่นดินไหวขนาด 9.0 ในร่องลึกนันไก (Nankai Trough) นอกชายฝั่งญี่ปุ่น ในช่วง 30 ปีข้างหน้า เป็น 75% ถึง 82%
(ที่มา:เอเอฟพี)