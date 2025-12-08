ด่วน! แผ่นดินไหวญี่ปุ่นขนาด 7.6 นอกชายฝั่งอาโอโมริ เตือนสึนามิสูง 3 เมตร

วันนี้ (8 ธ.ค. 68) เวลาประมาณ 23:15น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น (21.15น.ตามเวลาในประเทศไทย) เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.6 แมกนิจูด และ วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6+ ตามมาตราวัดญี่ปุ่น โดยมีจุดศูนย์กลางในทะเลที่ จ.อาโอโมริ ความลึก 50 กิโลเมตร
จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น (Japan Meteorological Agency) พบว่า นอกชายฝั่งทางตะวันออกของจังหวัดอะโอโมริมีแรงสั่นสะเทือน 3 ครั้ง (ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น) ประกอบไปด้วย
เวลา 23.15น. - 7.6 แมกนิจูด ระดับความสั่นสะเทือนสูงสุด 6+
เวลา 23.33น. - 5.6 แมกนิจูด ระดับความสั่นสะเทือนสูงสุด 3
เวลา 23:40น. - 3.6 แมกนิจูด ระดับความสั่นสะเทือนสูงสุด 1
ขณะที่รายงานอัพเดตจากคนไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นหลายกลุ่มยกตัวอย่างเช่น กลุ่มคนชอบตะลอนเที่ยวญี่ปุ่น ระบุว่า ต่างรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโตเกียว, ซัปโปโร, จ.ยามากาตะ เป็นต้น ส่วนรายการทางสถานีโทรทัศน์ของญี่ปุ่นส่วนใหญ่ได้ตัดเข้าสู่รายการเตือนภัยเรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิกันหมดแล้ว