ใกล้ยุคกันดั้ม​ ญี่ปุ่นทดสอบยิงปืนเรลกันบนเรือสำเร็จ ครั้งแรกของโลก!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปืนเรลกันที่ติดตั้งบนเรือ ซึ่งล่าสุดใช้ในการทดสอบยิงจริงที่มหาสมุทรแปซิฟิก นอกชายฝั่งจังหวัดชิบะ ทางตะวันออกของญี่ปุ่น(แฟ้มภาพเกียวโด, มิถุนายน)
ญี่ปุ่นยิงทดสอบปืนเรลกันบนเรือสำเร็จ! อาวุธแม่เหล็กไฟฟ้ายิงเป้าหมายในทะเลนอกชายฝั่งชิบะ ถือเป็นก้าวสำคัญสู่การใช้งานจริง หวังป้องกันภัยคุกคามจากจีนและเกาหลีเหนือ

ญี่ปุ่นระบุว่าปืนเรลกันแม่เหล็กไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเรือของตนประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงเป้าหมายเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสู่การใช้งานอาวุธรุ่นใหม่ที่สามารถยิงกระสุนด้วยความเร็วสูงมากในอนาคต

สำนักงานจัดหาเทคโนโลยีและโลจิสติกส์ได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่า​ ปืนเรลกันที่ติดตั้งบนเรือทดสอบ Asuka ของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล "ประสบความสำเร็จในการยิงระยะไกล" ใส่เรือเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่จากฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวว่า การทดสอบยิงด้วยกระสุนจริงได้ดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งจังหวัดชิบะ ทางตะวันออกของโตเกียว และในน่านน้ำใกล้เกาะฮาจิโจ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงไปทางใต้ประมาณ 300 กิโลเมตร

หน่วยงานเสริมว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในการประชุมสัมมนาที่จะจัดขึ้นที่โตเกียวในเดือนพฤศจิกายน

ปืนเรลกันสามารถยิงกระสุนได้เร็วกว่าอาวุธทั่วไปมาก ทำให้มีพลังเจาะทะลวงและพิสัยการยิงที่สูงกว่า ปืนเรลกันถือเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการป้องกันญี่ปุ่น และต่อต้านการรุกรานทางทะเล​ โดยเฉพาะเพื่อรับมือกับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก (ความเร็วเหนือเสียง)ของจีน​ และโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ

หน่วยงานดังกล่าวระบุว่า ปืนเรลกันต้นแบบสามารถยิงกระสุนได้เร็วประมาณ 2.3 กิโลเมตรต่อวินาที ซึ่งเร็วกว่าความเร็วเสียงเกือบเจ็ดเท่า เนื่องจากปืนเรลกันใช้ไฟฟ้าแทนแรงระเบิด จึงทำให้กระสุนปืนมีความทนทานและปลอดภัยต่อการเก็บรักษามากกว่า

กระทรวงกลาโหมเริ่มจัดสรรงบประมาณสำหรับการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาปืนเรลกันในปีงบประมาณ 2559 และในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว กระทรวงฯ ได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับฝรั่งเศสและเยอรมนีเกี่ยวกับอาวุธดังกล่าว

ญี่ปุ่นเพื่อติดตั้งบนเรือรบ ใช้เป็นเกราะป้องกันประเทศ 

มีรายงานว่าจีนกำลังพัฒนาปืนเรลกันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กองทัพสหรัฐฯ ได้ระงับโครงการนี้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิค

เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพสูง คล้ายก้าวข้ามจากโลกของเกมหรืออนิเมะ มาสู่การใช้งานจริงในกองทัพ

