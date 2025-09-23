ด่วน! ทหารเขมรยิงปืนเล็กใส่แนวลวดหนามยั่วยุไทย พื้นที่ ต.เสาธงชัย ศรีสะเกษ

กองทัพภาคที่ 2 ตรวจพบทหารกัมพูชายิงปืนเล็กยั่วยุเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทย ปัจจุบันยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เมื่อเวลา 15.10 น.ที่ผ่านมา เพจ "กองทัพบก Royal Thai Army" โพสต์ข้อความว่า วันนี้ (23 ก.ย.68) กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 เมื่อเวลาประมาณ 13.20 น.ตรวจพบทหารกัมพูชาทำการยิงปืนเล็กจำนวน 3 – 5 นัด เข้ามายังแนวลวดหนามป้องกันตนเองของฝ่ายไทย ในพื้นที่ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้คาดว่าเป็นการยิง เพื่อยิงทดสอบปฏิกิริยาการโต้ตอบของฝ่ายไทย ทั้งนี้ฝ่ายไทยไม่ได้มีการยิงโต้ตอบ และยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด