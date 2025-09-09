เปิดราคากระสุน VENOM จัดซื้อมา 3.49 ล้านนัด ก่อนระงับใช้-เรียกคืน หลังจานท้ายปลอกกระสุนระเบิด ขณะฝึกยิง

เปิดราคา "กระสุน VENOM" สำนักงานส่งกำลังบำรุง จัดซื้อมา 3.49 ล้านนัด ก่อนระงับใช้-เรียกคืน หลังเกิดระเบิดบริเวณจานท้ายปลอกกระสุน ขณะกำลังพลใช้ฝึกยิง
จากกรณี ปรากฏภาพในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ใช้กระสุนปืนขนาด 9 มม. ยี่ห้อ VENOM เกิดการระเบิดบริเวณจานท้ายปลอกกระสุน ทำให้อาวุธปืนที่ใช้ยิงเกิดความเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นในขณะการฝึกยิงปืน ตามโครงการฝึกทักษะยิงปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม สืบสวน และจราจร
ล่าสุด กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วย ระงับการใช้งานกระสุนตามสัญญาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และให้นำกระสุนที่มีปัญหาดังกล่าวทั้งหมด กลับมาเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุที่แท้จริง
ขณะเดียวกัน สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชี้แจงว่า กระสุนดังกล่าว เป็นกระสุนยี่ห้อ VENOM ที่จัดหาโดยสำนักงานส่งกำลังบำรุง เมื่อปี พ.ศ. 2567 ตามสัญญาเลขที่ สพ.3/2568 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2567 ส่งมอบครบถ้วน เมื่อเดือน ก.ค. 2568 โดย กองสรรพาวุธ ได้แจกจ่ายกระสุนปืนดังกล่าวให้หน่วยต่าง ๆ ในสังกัด รับไว้ใช้ในราชการแล้ว
ทั้งนี้ กระสุนยี่ห้อดังกล่าว ผลิตโดย บริษัท MEDEF DEFENCE สาธารณรัฐทูร์เคีย (ตุรกี) เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน นาโต้ สแตนดาร์ด (NATO Standard) มีผลิตและส่งออกไปหลายประเทศ เช่น ตุรกี อเมริกา และในยุโรป ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดใน TOR ได้แก่
การสุ่มตรวจคุณภาพกระสุน จากจำนวนกระสุนทั้งหมด โดยยิงทดสอบความคงทนของปลอกกระสุนจะไม่แตกหรือร้าว ยิงทดสอบขนาดของกลุ่มกระสุนที่ระยะ 25 หลา ยิงทดสอบเพื่อดูความเร็วต้นด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ความเร็วที่วัดได้ค่าเฉลี่ย 383 เมตรต่อวินาที น้ำหนักหัวกระสุน 124 เกรน และตรวจสอบความถาวรของดินส่งกระสุน กระสุนเคลือบด้วยสารกันน้ำทั้งนัด
รวมไปถึงขั้นตอนการตรวจรับ ไม่พบว่ามีกระสุนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบแต่อย่างใด ขั้นตอนการจัดหา มีความโปร่งใส การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ มีการบันทึกภาพ และคลิปวิดีโอ ไว้ทุกขั้นตอน
ผู้สื่อข่าวตรวจสอบไปยังเว็บไซต์ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแพร่เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยพบว่ารายการลำดับที่ 4 เป็นการจัดซื้อกระสุนปืนพก ขนาด 9 มม. (กระสุนจริง) จำนวน 3,495,660 นัด จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก จาก 3 บริษัทฯ ที่มีการเสนอราคาเข้ามา
สำหรับบริษัทฯ ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข มีการตกลงซื้อหรือจ้าง ตามสัญญาเลขที่ สพ.3/2568 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2567 ราคา 68,689,719 บาท