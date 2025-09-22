สหรัฐฯ-ญี่ปุ่นร่วมฝึก NMESIS ป้องกันเกาะ เสริมแสนยานุภาพทางทะเล

สหรัฐฯ-ญี่ปุ่นร่วมฝึกใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือ NMESIS ในโอกินาวา เน้นความร่วมมือขนส่งยุทโธปกรณ์ เพิ่มขีดความสามารถป้องกันเกาะ NMESIS มีพิสัยโจมตี 210 กม. ย้ำความสำคัญของการทำงานร่วมกัน
เกียวโด (22 ก.ย.) - กองทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่นจะยังคงฝึกฝนกำลังพลของตนในการใช้ระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือภาคพื้นดินเคลื่อนที่แบบใหม่ และจะร่วมมือกับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นในการขนส่งยุทโธปกรณ์ ผู้บัญชาการกรมทหารชายฝั่งนาวิกโยธินสหรัฐฯ ประจำจังหวัดโอกินาวา
ระบบที่เรียกว่า NMESIS ซึ่งถูกนำเข้ามาในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม ได้ถูกนำมาใช้ในการฝึกซ้อมรบประจำปี Resolute Dragon ระหว่างนาวิกโยธินสหรัฐฯ และกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการจำลองการป้องกันเกาะต่างๆ ความกังวลอย่างมากต่อความเข้มแข็งทางทะเลของจีนในภูมิภาคนี้
พันเอกริชาร์ด นีเคิร์ก ผู้บังคับบัญชากรมทหารชายฝั่งนาวิกโยธินที่ 12 กล่าวในการแถลงข่าวที่แคมป์แฮนเซนในจังหวัดโอกินาวาว่า "เราจะยังคงฝึกฝนและทำงานร่วมกับ GSDF ต่อไป เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของขีดความสามารถของ GSDF
นีเคิร์กยังกล่าวอีกว่า หนึ่งในวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมทวิภาคีคือการเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพสหรัฐฯ และกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล (SDF) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการขนส่งยุทโธปกรณ์ก็เป็นประเด็นสำคัญสำหรับความร่วมมือเช่นกัน
“ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งยุทโธปกรณ์ของญี่ปุ่นโดยสหรัฐฯ หรือการขนส่งยุทโธปกรณ์ของญี่ปุ่น ความสามารถของเราทั้งสองในการทำเช่นนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์การสู้รบ ขีดความสามารถทั้งหมดที่สหรัฐฯ มี รวมถึงกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น ล้วนเสริมซึ่งกันและกัน” เขากล่าว
สำหรับการฝึกซ้อม Resolute Dragon เครื่องบินลำเลียง C-130 ของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่น ได้ขนส่ง NMESIS จากเกาะโอกินาวา ซึ่งเป็นเกาะหลัก ไปยังค่าย GSDF บนเกาะอิชิงากิ ซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน
NMESIS ซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อระบบสกัดกั้นเรือสำรวจของกองทัพเรือและนาวิกโยธิน ประกอบด้วยขีปนาวุธโจมตีสองลูกที่ติดตั้งบนยานพาหนะไร้คนขับที่ควบคุมจากระยะไกล มีพิสัยโจมตีประมาณ 210 กิโลเมตร มีความคล่องตัวสูงและมีความสามารถในการโจมตีระยะไกลที่แม่นยำคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการป้องกันเกาะ
เพื่อป้องกันหมู่เกาะนันเซอิของญี่ปุ่น ซึ่งทอดยาวไปทางตะวันตกเฉียงใต้จากเกาะคิวชูไปจนถึงไต้หวัน ระบบยิงจรวดจำเป็นต้องถูกนำไปใช้งานในหมู่เกาะห่างไกลแทนที่จะวางไว้บนเกาะหลักโอกินาวา
เมื่อถูกถามว่า NMESIS จะยังคงอยู่ในจังหวัดนี้หรือไม่หลังจากการฝึกซ้อม Resolute Dragon ซึ่งจะดำเนินต่อไปจนถึงวันพฤหัสบดี นีเคิร์กเพียงกล่าวว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้งานทรัพยากรจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่สูงกว่า นั่นคือ กองกำลังนาวิกโยธินภาคที่ 3