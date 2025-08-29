นักอาชญาวิทยาจับผิด "หมอบี" อ้างขึ้นเครื่องบินคองคอร์ดไปไล่วิญญาณ พบประวัติไม่ตรงกัน ย้ำเป็นเพียงการสร้างเรื่องหลอกลวง

อวสาน "นิทานหมอผี" นักอาชญาวิทยาออกมาเปิดโปงชำแหละคำอ้างของ "หมอบี" ที่เคยโม้ว่าใช้เครื่องบินคองคอร์ดไปไล่วิญญาณที่อังกฤษ แต่เมื่อเทียบประวัติการศึกษาและช่วงเวลาที่เครื่องบินปลดประจำการ กลับพบว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเท่านั้น
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความ "หักล้างนิทานหมอผี" ของ “หมอบี” "นายบี" ซึ่งอ้างว่าตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการไล่วิญญาณ โดยได้ระบุข้อความว่า
"หักล้างนิทานหมอผี โดยนักอาชญาวิทยา EP1
คองคอร์ดและเรื่องแต่งของนายบี
นายบีเคยอ้างว่าตอนเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้รับการว่าจ้างให้ไปไล่วิญญาณที่ประเทศอังกฤษ เป็นงานเร่งด่วนจึงต้องบินโดยคองคอร์ด
คองคอร์ด (Concorde) เป็นเครื่องบินโดยสารพาณิชย์ความเร็วเหนือเสียงที่พัฒนาโดยสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส เริ่มให้บริการในปี ค.ศ. 1976 และมีชื่อเสียงในด้านความเร็วสูงสุด Mach 2 (เร็วกว่าความเร็วเสียงสองเท่า) ทำให้สามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก เช่น นิวยอร์ก‐ลอนดอน หรือนิวยอร์ก-ปารีส ได้ภายในเพียง 3 ชั่วโมงครึ่ง
คองคอร์ดกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัย แต่ด้วยค่าใช้จ่ายสูง ข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุร้ายแรงในปี 2000 จึงถูกปลดประจำการในปี 2003
นายบีเคยอ้างว่าเขาเคยโดยสารเครื่องบินคองคอร์ด บินตรงจากสหรัฐอเมริกามายังสหราชอาณาจักรภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง แม้ว่าการเดินทางดังกล่าวจะเป็นไปได้จริงในช่วงเวลาที่คองคอร์ดยังให้บริการ
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประวัติการศึกษาและการทำงานของนายบีกลับพบว่าไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว (ก่อนปี 2003) เขายังศึกษาอยู่ในประเทศไทย (ข้อมูลจาก cv ของนายบีเอง) และไม่มีหลักฐานว่าได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงที่คองคอร์ดยังเปิดทำการ
ความไม่สอดคล้องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องราวการโดยสารคองคอร์ดเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์และแต่งเติมเรื่องราวเพื่อให้ดูเหนือจริงและสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาผู้คน มากกว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ข้อควรระวัง: อย่าด่วนหลงเชื่อคำกล่าวอ้างของใคร หากยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลและหาหลักฐานยืนยัน เพราะความเชื่อที่ไร้การตรวจสอบอาจนำไปสู่การถูกชักจูงหรือหลอกลวงได้ง่าย"