ดราม่าคลิปรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญ “อ.สกล” เปิดใจ ถูกหลอกขอถ่ายรูปโดยไม่แจ้งเจตนา

19 มกราคม 2569 จากกรณีที่โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังมีการเผยแพร่คลิปนักเตะและโค้ชทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมถือป้ายข้อความรณรงค์ “8 กุมภาพันธ์ กาเห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญ” ซึ่งถูกนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลทางการเมือง จนเกิดกระแสถกเถียงแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันมีเสียงจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการนำกีฬาและเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง
.
ล่าสุด อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยา ออกมาเปิดใจผ่านรายการ Phutta Talk ชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยยืนยันว่า ตนและนักกีฬาเยาวชนถูกหลอกให้ถือป้ายและถ่ายภาพ โดยไม่มีการประสานงานหรือแจ้งวัตถุประสงค์ล่วงหน้าแต่อย่างใด เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่ทีมกำลังฝึกซ้อมฟุตบอลตามปกติ ก่อนจะมีผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเข้ามาขอถ่ายภาพ ซึ่งทุกคนเข้าใจว่าเป็นการถ่ายภาพทั่วไป ไม่ได้ตระหนักว่าจะถูกนำไปใช้ในบริบททางการเมือง
.
อาจารย์สกลย้ำว่า โรงเรียนและทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยายึดบทบาทด้านกีฬาและการพัฒนาเยาวชนเป็นหลัก ไม่ฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใด พร้อมระบุว่า เด็กนักกีฬาทุกคนเป็นเพียงผู้ทำตามคำขอโดยไม่รู้บริบทที่แท้จริง “เด็กก็คือเด็ก เราไม่ได้เป็นคนนำ เราเพียงพูดตาม และไม่เคยสนับสนุนพรรคการเมืองใด ผมยังยืนอยู่จุดเดิม ไม่ได้เปลี่ยนไป” โค้ชทีมหมอนทองวิทยากล่าว
.
หัวหน้าผู้ฝึกสอนรายนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่า ตลอดระยะเวลาที่ทำงานด้านกีฬา ไม่เคยมีนักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนหรือทีมฟุตบอลอย่างจริงจัง แต่เมื่อเกิดกระแสในสังคมกลับถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมือง พร้อมฝากถึงผู้ที่เผยแพร่คลิปดังกล่าวให้คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน และครูผู้สอน ซึ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสังคมโดยไม่จำเป็น
.
อาจารย์สกลกล่าวทิ้งท้ายว่า หากเป็นการช่วยเหลือเพื่อพัฒนากีฬาและเยาวชนอย่างแท้จริง ทุกพรรคการเมืองสามารถเข้ามามีบทบาทได้ แต่ควรทำด้วยความจริงใจ ไม่ใช่เพียงใช้ภาพลักษณ์หรือกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง พร้อมกล่าวเชิงเสียดสีว่า หากต้องการให้ตนเข้าไปมีบทบาททางการเมือง ก็คงต้องลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรี แทนการทำหน้าที่โค้ชฟุตบอลที่ดูแลเด็กและเยาวชนต่อไป