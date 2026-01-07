xs
กกต.รู้แล้ว! ร้านในพิษณุโลกทำป้าย “เราไม่เลือกพรรคเพื่อเขมร” จ่อล่าตัวคนสั่ง อ้างผิดกฎหมายเลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พิษณุโลก - กกต.รู้แล้ว ร้านทำป้ายในเมืองสองแคว ทำป้ายข้อความ “เราไม่เลือกพรรคด้อยค่าทหาร เราไม่เลือกพรรคเพื่อเขมร” โจมตีพรรคการเมืองบางพรรค ชี้ส่อผิดกฎหมายเลือกตั้ง เร่งสาวหาตัวคนสั่ง


วันนี้ (7 ม.ค.69) นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงกรณีป้ายโจมตีพรรคการเมืองว่า “เราไม่เลือกพรรคด้อยค่าทหาร เราไม่เลือกพรรคเพื่อเขมร”ปรากฏอยู่ทั่วเมืองพิษณุโลก ว่ามีการติดตั้งป้ายหาเสียงแบบไม่เหมาะสม อาจไปกระทบพรรคการเมือง หรือผู้สมัคร ส.ส. ที่ปรากฏในพื้นที่เลือกตั้งที่ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งได้สั่งการให้ชุดสืบสวนของ กกต. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว ไปตรวจสอบต้นทางคือร้านทำป้าย ขณะนี้กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง หากสืบทราบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งอาจเข้าข่ายผิดทั้งกฎหมายเลือกตั้งหรือกฎหมายอื่น ๆ

เบื้องต้นทาง กกต. สืบทราบว่ามีแหล่งผลิตป้ายอยู่ในตัวเมืองพิษณุโลก ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดำเนินการหรือว่าจ้าง และมีวัตถุประสงค์ใด

ผอ.กกต.พิษณุโลก กล่าวอีกว่า ขอวิงวอนผู้สมัคร หรือผู้สนับสนุนหาเสียงการติดป้ายสื่อสารผ่านช่องทางอื่น ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่กล่าวโจมตี ใส่ร้าย ป้ายสี หรือสอดเสียดเพื่อหวังคะแนนนิยม ควรหาเสียงในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การนำเสนอคุณงามความดีของผู้สมัคร หรือนโยบายที่ดีของพรรคการเมืองมาใช้ในการรณรงค์ จะเป็นผลดีมากกว่า




