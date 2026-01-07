ปชน.ร้อนตัว จี้ กกต.หาคนผิดติดป้าย "ไม่เลือกพรรคประชาชนเขมร" จวกอย่าใช้แคมเปญสร้างความเกลียดชัง

"เท้ง" จี้ กกต. หาตัวคนติดป้าย "ไม่เลือกพรรคประชาชนเขมร" ที่พิษณุโลก ซัดไม่ควรใช้แคมเปญสร้างความเกลียดชัง ยันเสียงตอบรับยังดี แม้ถูก ปชช.ตั้งคำถามทำลายคะแนนนิยม ลั่น ปชน.ก็เน้นนโยบายเศรษฐกิจไม่แพ้กัน ขอใช้เวทีปราศรัยนำเสนอนโยบายฝากท้องมากขึ้น
วันที่ 7 ม.ค.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีป้ายปริศนา ว่าไม่เลือกพรรคประชาชนเขมรที่จังหวัดพิษณุโลก ว่า ตนไม่รู้ว่าป้ายนั้นทำจากพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองหรือทำจากใคร ตนเชื่อว่าการรณรงค์นโยบาย นำเสนออย่างแข็งขัน รวมถึงแสดงจุดยืนทางการเมืองของตัวเอง ให้ประชาชนใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าคูหาจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ควรจะใช้แคมเปญที่สร้างความเกลียดชัง
เมื่อถามว่าจะเอาผิดกับผู้ที่ทำหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่จะทำให้การเลือกตั้งโปร่งใส จึงอยากฝากให้ช่วยตรวจสอบ แล้วดูว่ากรณีนี้ใครเป็นผู้กระทำความผิด อยากให้ดำเนินการอย่างจริงจัง
ส่วนที่ลงพื้นที่และถูกตั้งคำถามซ้ำ ๆ ซึ่งเป็นคำถามที่ทำลายคะแนนนิยมพรรคประชาชน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ผลตอบรับพรรคประชาชนยังค่อนข้างดีถึงดีมาก แต่ก็เข้าใจคนตั้งคำถาม ตนก็ได้ถูกตั้งคำถามจากประชาชน ทั้งเรื่องจุดยืนของพรรคประชาชนต่อกองทัพ การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเรื่องอื่น ซึ่งไม่ได้ทำให้หวั่นไหวหรือเสียสมาธิ แต่สิ่งที่พวกเราต้องทำต่อไปคือการลงพื้นที่ให้เจอคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจ
ส่วนที่มีการเรียกร้องให้แก้ปัญหาปากท้องมากกว่าแก้รัฐธรรมนูญ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ปัญหาแบบนี้เราพูดทุกวันอยู่แล้ว บนรถแห่ก็จะเน้นเรื่องนโยบายเศรษฐกิจปากท้องไม่แพ้กัน เพียงแต่ประเด็นที่ออกไปตามหน้าสื่อ อาจจะมีการโต้เถียงกันค่อนข้างเยอะ อยากจะขอใช้โอกาสในทุกเวทีจะเข้าไปนำเสนอนโยบายปากท้องมากยิ่งขึ้น