“ปลัดตุ๋ม” นำพรรคโอกาสใหม่เปิดตัวอีสาน ขึ้นเวทีร้อยเอ็ด ชู “นิษา” คนรุ่นใหม่ลุยแก้ปัญหาปากท้อง

“จตุพร บุรุษพัฒน์” นำพรรคโอกาสใหม่ เปิดตัวชาวอีสาน ขึ้นเวทีร้อยเอ็ด ชูคนรุ่นใหม่ “นิษา สุทธิกานต์” ลุยแก้ปัญหาปากท้อง-น้ำเพื่อเกษตร ตามสโลแกน “มีเรา ไม่มีมืด” พร้อมตั้งถาม “การเมืองไทยต้องการชัยชนะ หรือทางออกใหม่” ประกาศเลือกตั้ง 2569 คือสนามพิสูจน์ทางรอดประเทศไทย
สนามเลือกตั้งอีสานคึกคัก พรรคการเมืองหน้าใหม่เสนอตัวเป็นทางเลือก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนักบริหารระดับสูง นำทัพบุกเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ประกาศชัด “ถึงเวลาพลิกการเมืองไทย ด้วยแนวคิดบริหารนำการเมือง” ท่ามกลางประชาชนจากเสลภูมิ ทุ่งเขาหลวง โพนทอง และธวัชบุรี หลั่งไหลร่วมเวทีกว่า 3,000 คน
เวทีครั้งนี้พรรคโอกาสใหม่เดินเกมชัด เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่มากด้วยประสบการณ์อย่าง “นิษา” นางสาวสุทธิกานต์ สิทธิ์ประภากูล อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลูกสาวนายเจริญ สิทธิ์ประภากูล รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ลงชิงสส.ร้อยเอ็ด เขต 4 เบอร์ 2 ในนามพรรคโอกาสใหม่ ภายใต้สโลแกน “ปลดล็อกคนอีสาน สร้างโอกาสใหม่” ชูความเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้เชิงนโยบายและเข้าใจพื้นที่ พร้อมทำงานเชื่อมต่อกับทีมผู้บริหารหลัก เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขต 4 ร้อยเอ็ด ที่มีศักยภาพ แต่ยังต้องการการจัดการด้านน้ำ การเกษตร และเศรฐกิจฐานรกอย่างเป็นระบบ ภายใต้สโลแกน “มีเรา ไม่มีมืด” เน้นนโยบายจับต้องได้ และแก้ปัญหาปากท้องอย่างตรงจุด ตั้งแต่นโยบายแช่แข็งหนี้ ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก น้ำถึงนา-ประปาถึงบ้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องอีสานอย่างเป็นรูปธรรม
นายจตุพร ระบุว่า พรรคโอกาสใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อการเมืองแบบเดิม แต่เกิดขึ้นเพื่อ “ทำงานจริง เห็นผลจริง” ด้วยประสบการณ์จากการบริหารประเทศและองค์กรขนาดใหญ่ จึงนำแนวคิดบริหารนำการเมืองมาเป็นหัวใจหลัก พร้อมคัดเลือกคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ ประสบการณ์ และหัวใจ มาทำงานคู่ขนานกับทีมบริหาร เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
“การหย่อนบัตรเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกอนาคตให้กับตัวเองและประเทศ จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันของพรรคใหญ่เพียงไม่กี่พรรคที่สลับกันขึ้นมาบริหารบ้านเมืองเท่านั้น แต่ควรเป็นจังหวะสำคัญที่ประชาชนจะมองหาโอกาสใหม่และทางออกของประเทศจากพรรคการเมืองใหม่ ที่ไม่ได้ผูกติดกับเกมอำนาจแบบเดิม” นายจตุพร กล่าว พร้อมย้ำว่า พรรคโอกาสใหม่คือพื้นที่ของคนกล้าทำงาน กล้ารับผิดชอบต่ออนาคตประเทศ และอยากเห็นชีวิตประชาชนดีขึ้นจริง พร้อมผลักดันคนรุ่นใหม่มาร่วมเป็นพลังในการเปลี่ยนโอกาสใหม่ให้เป็นโอกาสของคนไทยทุกคน
ด้าน นายประภาส ยงคะวิสัย แม่ทัพอีสาน พรรคโอกาสใหม่ ยืนยันว่า กระแสตอบรับในพื้นที่ ร้อยเอ็ด เขต 4 เบอร์ 2 ดีเกินคาด ประชาชนให้ความสนใจกับแนวคิดบริหารนำการเมือง และพร้อมเปิดใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจริง เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลง