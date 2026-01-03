"ศุภชัย"เตรียมร้อง กกต. ปม “มนพร”บิดเบือนเงินดิจิทัล 1 หมื่นถูกโยกไปทำคนละครึ่งพลัส หวัง ทำลายคะแนน ยันถูกสั่งระงับยุคแพทองธาร

วันนี้( 3 ม.ค.)นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ แกนนำพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2568 ในอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นางมนพร เจริญศรี ผู้สมัคร สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย อดีตรมช.คมนาคม ปราศรัยกับประชาชนว่า โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทของรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เป็นผลจากรัฐบาลเสียงข้างน้อยในขณะนั้นนำงบประมาณไปใช้ในโครงการ "คนละครึ่งพลัส" แทน ว่า เป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ และทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด
นายศุภชัย กล่าวว่า โครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ถูกระงับในสมัยรัฐบาลน.ส.แพทองธารเอง เนื่องจากมีคำทักท้วงจากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าอาจขัดต่อกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเดิม และมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น
นายศุภชัย กล่าวอีกว่า การนำประเด็นดังกล่าวมาปราศรัยหาเสียง ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้นำงบประมาณจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไปทำโครงการคนละครึ่งพลัสแทน ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะดิจิทัลวอลเล็ตตกไปแล้ว นางมนพรซึ่งในขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลทราบดีว่ามีการสั่งระงับ
"การปราศรัยเช่นนี้กับประชาชน เป็นการใส่ร้ายป้ายสี ถ้าประชาชนเชื่ออาจทำให้ประชาชนไม่เลือกพรรคภูมิใจไทย เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง เรื่องนี้ นายแพทย์อลงกต มณีกาศ ผู้สมัคร สส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย จะยื่นเรื่องร้องต่อผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม และพรรคภูมิใจไทยจะทำการร้องเรียนต่อ กกต.กลาง ในฐานะผู้เสียหายจากการถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ทำให้ประชาชนหลงผิดในคะแนนนิยมตรงนี้ ยืนยันจะดำเนินคดีกับทุกกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งต่อพรรคหรือผู้สมัครของพรรค" นายศุภชัย กล่าว