เสื้อส้มพิด’โลก รับหาเสียงเจอถามเชิงลบแต่ไม่ท้อ ยันส้มแท้ไม่มีเทา-ปชน.ไม่แก้ไม่เลิก ม.112

พิษณุโลก - "โฟล์ค"ผู้สมัครเสื้อส้มเขต 1 เบอร์ 5 เมืองสองแคว เปิดใจหาเสียงเจอคำถามเชิงลบ เหนื่อยใจแต่ไม่ถอย ยันครอบครัวทำธุรกิจยางรถยนต์ 60 ปี "ส้มแท้ ไม่มีเทา"-พรรคฯไม่แก้/ไม่เลิก ม.112
นายณฐชนน ชนะบูรณาศักดิ์ "โฟล์ค"ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดพิษณุโลก เขต 1 พรรคประชาชน เบอร์ 5 เปิดเผยว่า การเลือกตั้งในเขต 1 ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกและชานเมืองบางส่วน ตอนนี้เดินหน้าหาเสียงเสนอนโยบายต่อประชาชนต่อเนื่อง
แต่ก็ต้องตอบคำถามเชิงลบต่อพรรคประชาชน ตนจึงต้องตอบไปตามเหตุผล ไม่โต้ด้วยอารมณ์ เหนื่อยใจ แต่ไม่ถอย เดินหน้าหาเสียงต่อไป แม้ผลคะแนนเคยมีถึงสามหมื่นแต้มในการเลือกตั้งสนามใหญ่(ส.ส.)ครั้งที่ผ่านมา แต่เชื่อว่า คะแนนนั้น ยังไม่มีเจ้าของ ต้องหาเสียงเพิ่มขึ้นมาอีก นำเสนอนโยบายอย่างจริงใจ แสดงความตั้งใจให้กับประชาชนได้รับรู้และมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงการเมืองอย่างที่ตนฝันไว้
"ขอยืนยันว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคประชาชนไม่มีนโยบายในการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 112 ทั้งนั้น ไม่มีการแก้ไขไม่มีการรณรงค์ยกเลิก และไม่เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง"
"โฟล์ค"ยืนยัน พรรคประชาชนมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครของพรรคตามขั้นตอน แต่สิ่งที่เกิดกับ ผู้สมัคร กทม.นั้น ตรวจสอบแล้ว ไม่พบ ไม่มีทะเบียนประวัติ(เสีย) ก่อนสมัคร ยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่ประนีประนอมกับทุนเทาทุกกรณี ไม่เอาแก๊งสแกมเมอร์ ต่อให้เป็นพวกเดียวกันก็ไม่อุ้ม ไม่ช่วย ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฏหมาย และต่อจากนี้พรรคกำลังเดินหน้าเชิงรุกเพื่อตรวจสอบผู้สมัครที่เหลืออีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนสบายใจว่า "มีส้ม ไม่มีเทา"แน่
สำหรับตน นั้นทำธุรกิจ สืบต่อจากครอบครัวเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว คือ จำหน่ายยางรถยนต์ทั้งขนาดเล็ก-เก๋งกระบะ และางรถสิบล้อยันรถไถนา ชื่อร้าน"นครไทยหล่อยาง"ใจกลางเมืองสองแคว นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 ฉะนั้น ตนสืบทอดทำธุรกิจโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงขอให้เลือกพรรคประชาชนเขต 1 พิษณุโลก ไม่มีเทาแน่นอน