อุบลฯผู้สมัคร ส.ส.พปชร. เข้าแจ้งความป้ายหาเสียงหายไร้ร่องรอย ติด20เหลือแค่4

อุบลราชธานี-ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 เบอร์7 แจ้งความป้ายหาเสียงหาย อย่างไม่ทราบสาเหตุ จากที่ติดตั้งไป 20 ป้าย เหลือแค่ 4 ป้าย ขณะที่ตำรวจเร่งสืบสวน หาเบาะแส
ที่สถานีตำรวจภูธรเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เรืออากาศตรี ประจวบ ทรัพย์สะอาด ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 เบอร์7 ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ กับ ร.ต.ท. กฤษฎา รักษาอินทร์ รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขื่องในว่า ป้ายหาเสียงที่ตนเองนำมาติดไว้ในพื้นที่อำเภอเขื่องในจำนวน 20 ป้าย หายไปจำนวน 16 ป้าย อย่างไม่ทราบสาเหตุ
หลังรับแจ้งความ พนักงานสอบสวนพร้อมชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเขื่องใน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ โดยเปรียบเทียบกับรูปถ่ายที่ผู้เสียหายได้บันทึกไว้เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร พบว่าป้ายหาเสียงได้หายไปจริง เพราะเมื่อได้หมายเลขผู้สมัครและจะนำหมายเลขมาติดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2569 ก็พบว่าป้ายหาเสียงได้หายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุ
ขณะนี้คงเหลือป้ายหาเสียงอยู่เพียงแค่ 4 ป้ายเท่านั้น จึงได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเขื่องใน จะได้สืบสวนสอบสวนติดตามหาตัวผู้กระทำผิด เพื่อนำมาดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ต่อไป
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัคร ส.ส.ทั้งสิ้น 10 คน จาก 10 พรรคการเมือง โดยคู่แข่งสำคัญคือ นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ที่ย้ายจากพรรคประชาธิปัตย์มาลงสมัครในนามพรรคกล้าธรรม และเป็น ส.ส.เจ้าของพื้นที่เดิม กับนายณรงค์ชัย วีระกุล ที่ย้ายจากพรรคเพื่อไทยมาลงสมัครในนามพรรคไทรวมพลัง