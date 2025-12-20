กกต.ประกาศสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่จะรับสมัคร 27-31 ธ.ค.นี้
วันที่ 19 ธ.ค. สำนักงาน กกต.ได้เผยแพร่สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตจํานวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตามที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเปิดรับสมัคร ในวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ซึ่งผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้นําหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการสมัครรับเลือกตั้งมายื่นด้วยตนเองต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้ง ประจําเขตเลือกตั้ง ภายในระยะเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้ง เช่น กรุงเทพมหานครทั้ง 33 เขต สมัครที่ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทยญี่ปุ่น (ดินแดง )
ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอรับใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกแห่ง