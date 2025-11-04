กกต.รับข้อเสนอ “ไอติม” ชงระเบียบรองรับประชามติล่วงหน้านอกเขต

สำนักงาน กกต.รับข้อเสนอ “สส.ไอติม” ชง กกต.ออกระเบียบรองรับการทำประชามติล่วงหน้านอกเขต
วันนี้ (4 พ.ย.68) สำนักงาน กกต.แจ้งว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวและความคิดเห็นในสื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวทางการจัดการออกเสียงประชามติล่วงหน้านอกเขต ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เสนอให้สำนักงาน กกต. พิจารณาจัดการออกเสียงประชามติล่วงหน้านอกเขต ผ่านทางไปรษณีย์ โดยให้ประชาชนลงทะเบียนพร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ล่วงหน้านอกเขตนั้น
สำนักงาน กกต. ขอเรียนว่า การดำเนินการจัดการออกเสียงประชามตินอกเขตทางไปรษณีย์ พร้อมกับการลงคะแนนเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า อยู่ระหว่างสำนักงานกกต. เสนอระเบียบฯ และแนวทางการดำเนินการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดไว้
สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือบริการสายด่วน 1444