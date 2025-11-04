กกต.รับรอง "วิสุดา" เป็น สส.กาญจนบุรี เขต 4 แล้ว ภท.ได้ที่นั่งเพิ่มอีก 1

กกต.มีมติรับรอง "วิสุดา วิเชียรศิลป์" จากพรรคภูมิใจไทย เป็น สส.กาญจนบุรี เขต 4 แล้ว หลังชนะเลือกตั้งซ่อม
วันนี้(4พ.ย.)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)แจ้งว่า สำนักงานฯ ได้เสนอเรื่องให้ กกต.พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดย กกต.ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 127 พ.ร.ป.ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 215 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โดยผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ จากพรรคภูมิใจไทย
ซึ่ง น.ส.วิสุดา สามารถรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง (ส.ส. 6/4) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน กกต. กรณีไม่สามารถมารับหนังสือรับรองได้ด้วยตัวเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ มาในวันดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต.ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม