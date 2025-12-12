กกต.แจงค่าใช้จ่ายช่วงเลือกตั้งผู้สมัครสส.ไม่เกิน 1.9 ล. พรรคไม่เกิน 44 ล. นับตั้งแต่ยุบสภาถึงก่อนวันเลือก

กกต. แจงค่าใช้จ่าย และกิจกรรมทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้ง ผู้สมัคร สส.ใช้จ่ายไม่เกิน 1,900,000 บาท พรรคใช้จ่ายได้ไม่เกิน 44,000,000 บาท เริ่มหาเสียงและคำนวนค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ยุบสภาจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง
วันนี้ (12 ธ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งให้พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง และผู้เกี่ยวข้อง ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบกฎหมาย ว่าประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย�ในการเลือกตั้ง สส. กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน
ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง กรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา ต้องใช้จ่ายไม่เกิน 1,900,000 บาท
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 44,000,000 บาท
ห้ามมิให้ผู้สมัคร ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง สส. หรือผู้ใด กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็น สส. เช่น การแจกเงินหรือสิ่งของ อันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 64 บัญญัติให้การคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสำหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ให้คำนวณตามค่าใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้ง ให้คำนวณค่าใช้จ่าย�ที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ยุบสภา จนถึงวันเลือกตั้ง
ทั้งนี้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 68 (2) ได้กำหนดระยะเวลา�ในการหาเสียงเลือกตั้งทำได้ตั้งแต่วันที่ยุบสภาจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง สำนักงาน กกต. ขอให้พรรคการเมือง ผู้สมัคร และผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย