กกต.ไฟเขียวร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ใช้สิทธิอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.69 รับสมัคร 27-31 ธ.ค.

กกต.เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง หย่อนบัตรอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.69 รับสมัคร 27-31 ธ.ค.นี้ ประกาศผลช้าสุด 9 เม.ย.69 พร้อมชงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป
วันนี้ (15 ธ.ค.) สำนักงานกกต.แจ้งว่าที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบ ร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่สำนักงานกกตได้เสนอ.โดยให้วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวันอาทิตย์ที่1 กุมภาพันธ์ 2569เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง วันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งสำหรับการพิการทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ส่วนวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด และวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2568 เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เฉพาะพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วเท่านั้น และพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการและ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
และกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตเลือกตั้ง /นอกเขตเลือกตั้ง / นอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2569 และ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2569 และวันที่ 9 เมษายน2569 เป็นวันสุดท้ายที่กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป