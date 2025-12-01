เติมน้ำมันบางจากครบ1.2พันบาทแจกฟรี “ ฟาร์มซ่า มะปี๊ดโซดา”- M150

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสมนาคุณลูกค้าสุดพิเศษส่งท้ายปี “เติมบางจาก แรงเกินร้อย เต็มสปี๊ด” แก่สมาชิกบางจากกรีนไมลส์เติมน้ำมันบางจากครบทุก 1,200 บาท โดยเติมบางจากแก๊สโซฮอล์คุณภาพสูงทุกชนิด รับฟรี ฟาร์มซ่า มะปี๊ดโซดา ขนาด 250 มิลลิลิตร 1 กระป๋อง มูลค่า 18 บาท
หรือเติมบางจากดีเซลคุณภาพสูงทุกชนิดครบ1,200บาท รับฟรี เครื่องดื่ม M-150 ขนาด 150 มิลลิลิตร จำนวน 1 ขวด มูลค่า 12 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 15 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศที่ร่วมรายการ
โดยเครื่องดื่มฟาร์มซ่าส์ น้ำมะปี้ดโซดา มีส่วนผสมจากส้มมะปี๊ดสด มีวิตามินซีสูงและยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกผลส้มมะปี้ดในจังหวัดจันทบุรี ตามแนวทางการส่งเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของบางจากฯ