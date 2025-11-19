“พาณิชย์”จับมือ BEDO เสริมแกร่งเกษตรกร-ผู้ประกอบการสินค้า GI

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ร่วมมือเสริมแกร่งให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้า GI ทั้งการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การคุมเข้มมาตรฐาน การพัฒนาชุมชน GI เตรียมลงนาม MOU ร่วมกันต่อไป
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับ ดร.ธนิต ชังถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ในการสานต่อความร่วมมือด้านการส่งเสริม การคุ้มครองสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มชุมชนผู้ผลิต GI ที่เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการสิทธิ์ของชุมชนในสินค้า GI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ในการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน GI ถือเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะของสินค้าท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดย BEDO เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานพันธมิตรที่มีส่วนร่วมสนับสนุนกระบวนการดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง ด้วยความเชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพมาอย่างต่อเนื่อง BEDO จึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพและอัตลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมช่วยจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน GI ร่วมกับชุมชน ทำให้คำขอดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์และช่วยส่งเสริมให้ได้รับการคุ้มครองรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยคำขอที่ BEDO ช่วยสนับสนุนที่ผ่านมา เช่น ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร ส้มมะปี๊ดจันทบุรี และน้ำส้มมะปี๊ดจันทบุรี เป็นต้น
“จากการหารือครั้งนี้ กรมและ BEDO เห็นพ้องที่จะจัดทำบันทึกความตกลง (MOU) เพื่อร่วมดำเนินการด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ GI อย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นประเด็นเรื่องความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำ ในการอนุรักษ์และรักษาวัตถุดิบต้นกำเนิดในการผลิตสินค้า GI ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน GI ให้ความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้และบริหารจัดการสิทธิ์ในสินค้า GI ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นต้นแบบในการยกระดับชุมชนผู้ผลิตสินค้า GI โดยมุ่งหวังให้สินค้า GI ของไทยเติบโต ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอย่างกว้างขวาง อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต่อไป”นางอรมนกล่าว
ที่ผ่านมา กรมได้ยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI อย่างครบวงจร โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการขึ้นทะเบียน ควบคุมคุณภาพ และขยายช่องทางการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท้องถิ่น พร้อมเสริมแกร่งผู้ประกอบการ GI ตามนโยบาย Quick Big Win ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยปัจจุบันมีสินค้า GI ไทย 243 รายการ จากแหล่งผลิตต่าง ๆ ทั่วประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 114,000 ล้านบาท
ดร.ธนิต กล่าวว่า BEDO พร้อมสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพมาช่วยในการขับเคลื่อนการคุ้มครองและต่อยอดสินค้า GI และมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดภารกิจด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะทั้งสองหน่วยงานมีเป้าหมายตรงกันที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผ่านการปกป้องคุ้มครองสินค้า GI และส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า ซึ่งเมื่อสินค้าชุมชนได้รับการขึ้นทะเบียน GI ก็จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับราคาสินค้าให้สูงขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับของที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตโดยตรง สร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม